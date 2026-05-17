  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۳

کاهش ۲۲ درصدی تلفات موتورسواران و عابران در گلستان

کاهش ۲۲ درصدی تلفات موتورسواران و عابران در گلستان

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان از کاهش ۲۲ درصدی تلفات موتورسواران و عابران خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای کاهش سهم بالای این گروه از تصادفات در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت ایمنی راه‌های استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، مجموع تلفات جاده‌ای در گلستان با کاهش هشت درصدی همراه بوده و در بازه ۵۶ روزه ابتدایی سال نیز شاهد کاهش ۲۲ درصدی تلفات در میان موتورسواران و عابران پیاده بوده‌ایم.

وی افزود: با این حال، این دو گروه همچنان ۵۶ درصد از مجموع تلفات تصادفات را به خود اختصاص می‌دهند که نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به این بخش است.

مصدقی ادامه داد: در همین راستا، جلسات تخصصی برای بررسی ابعاد موضوع برگزار و مصوبات مؤثری در حوزه شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز به تصویب رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات زیرساختی، برنامه‌های پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد که از جمله آن می‌توان به افزایش آگاهی عمومی، به‌ویژه در میان جوانان، اشاره کرد.

وی تأکید کرد: کاهش سهم تلفات این دو گروه نیازمند همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌ها و عموم مردم است و در این مسیر، پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای اقدامات مؤثر انجام شده است.

کد مطلب 6833165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها