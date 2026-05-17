کاهش ۲۲ درصدی تلفات موتورسواران و عابران در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت ایمنی راه‌های استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، مجموع تلفات جاده‌ای در گلستان با کاهش هشت درصدی همراه بوده و در بازه ۵۶ روزه ابتدایی سال نیز شاهد کاهش ۲۲ درصدی تلفات در میان موتورسواران و عابران پیاده بوده‌ایم.

وی افزود: با این حال، این دو گروه همچنان ۵۶ درصد از مجموع تلفات تصادفات را به خود اختصاص می‌دهند که نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به این بخش است.

مصدقی ادامه داد: در همین راستا، جلسات تخصصی برای بررسی ابعاد موضوع برگزار و مصوبات مؤثری در حوزه شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز به تصویب رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات زیرساختی، برنامه‌های پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد که از جمله آن می‌توان به افزایش آگاهی عمومی، به‌ویژه در میان جوانان، اشاره کرد.

وی تأکید کرد: کاهش سهم تلفات این دو گروه نیازمند همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌ها و عموم مردم است و در این مسیر، پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای اقدامات مؤثر انجام شده است.