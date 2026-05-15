شکار «مرکاوا» رژیم صهیونیستی در لبنان توسط پهپاد انتحاری حزب ‌الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حزب ‌الله لبنان امروز جمعه اعلام کرد که رزمندگان این جنبش یک تانک «مرکاوا» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک رشاف در جنوب لبنان با استفاده از یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده‌اند.

در بیانیه حزب ‌الله لبنان در این باره آمده است: این حمله با موفقیت انجام شده و اصابت مستقیم به تانک اسرائیلی صورت گرفته است.

این جنبش همچنین اعلام کرد: ۳ بولدوزر نظامی اسرائیلی را نیز که در حال انجام عملیات خاک‌برداری و تخریب در شهرک الخیام بودند، با خمپاره هدف قرار دادیم.