به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در یک موضع گیری گستاخانه بر ضرورت شهرک سازی در لبنان و تشویق(مجبور کردن) فلسطینی ها به ترک نوار غزه و کرانه باختری تاکید کرد.

وی اضافه کرد، تل آویو برنامه هایی برای تشویق فلسطینی ها به ترک کرانه باختری و نوار غزه دارد.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز به گسترش شهرک سازی های غیرقانونی این رژیم در کرانه باختری مباهات کرد و گفت که با ساخت صد شهرک جدید و 60 هزار واحد مسکونی در کرانه باختری موافقت شده است.

این در حالی است که پروتکل های صهیون از ابتدای تأسیس این رژیم جعلی بر لزوم گسترش مساحت مناطق اشغالی در خاورمیانه تاکید دارد.