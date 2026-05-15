۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

۱۳ هزار شهید و زخمی در لبنان؛ انتقاد سازمان ملل از نقض آتش‌بس

وزارت بهداشت لبنان از افزایش شهدا و زخمی ها در این کشور بر اثر تداوم حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که تعداد شهدا در این کشور از ۲ مارس گذشته تاکنون به ۲ هزار و ۹۵۱ تن افزایش پیدا کرده است. حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکنون ۸ هزار و ۹۸۸ زخمی برجای گذاشته است.

بر اساس این گزارش جدیدترین حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف صور در جنوب لبنان دست کم ۳۷ زخمی برجای گذاشته است.

هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه لبنان نیز گفت: با وجود آتش بس حملات اسرائیل علیه این کشور ادامه دارد و غیر نظامیان در حال قربانی شدن هستند.

    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      اینجور کارها درست نیست
    • IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      در مواجهه با این جنایات سکوت جایز نیست.
    • IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      فاجعه غزه شکست نظام بین‌المللی را آشکار کرد که فاجعه انسانی جاری در غزه به وضوح «شکست نظام بین‌المللی فعلی» را آشکار کرده است و «اسرائیل با جنایات خود علیه بشریت، ارزش‌های مشترک انسانی را زیر پا می‌گذارد
    • فریدون IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      سرزمین را در اختیار ترامپ مخوف و نتانیاهو خبیث قرار داده تا از آن جا کودکان معصوم را سر کلاس درس قتل عام کنند آن گاه امارات میگوید عملیات جنایت کارانه ما در چهار چوب دفاعی بوده است آن در چهار چوب تهاجمی بود لابد با کمک ارباب جدید کل ایران را قتل عام میکردی

