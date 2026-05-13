گاردین: سلاح ۳۰۰ دلاری حزب الله چالش جدی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ۳ نظامی رژیم صهیونیستی که کنار یک تانک جمع شده بودند، قبل از اینکه منبع آن را ببینند، صدا را شنیدند. زمانی که آنها پهپاد را دیدند، خیلی دیر شده بود؛ زیرا با انفجار پهپاد کوچک (با فن آوری) فیبر نوری در کنار آنها که منجر به کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن ۶ نفر دیگر شد، تصویر ویدیویی هم سیاه شد. فیلم برخورد پهپادها به تانک‌ ها، نظامیان و بولدوزرهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به طور فزاینده‌ ای دست به دست می شود، زیرا حزب‌ الله لبنان این سلاح را در نقطه ثقل جنگ چریکی خود علیه اشغال جنوب لبنان توسط رژیم قرار داده است.

گاردین در این گزارش آورده است: این پهپادها ارزان، یکبار مصرف و به سختی گریز پذیر هستند. برخلاف پهپادهای کنترل از راه دور، آنها با یک کابل فیبر نوری با کیلومترها فاصله به اپراتورهای خود متصل هستند که نمی‌ توانند توسط پدافندهای جنگ الکترونیکی اسرائیل مختل شوند. آنها یک چالش جدی برای ارتش اسرائیل هستند. حزب‌الله یک راننده بولدوزر را کشت، از سیستم دفاعی تروفی تانک مرکاوا اسرائیل فرار کرد و مرتباً نظامیان (رژیم صهیونیستی) را با این پهپادها هدف قرار می دهد.

گزارش گاردین اضافه می کند: قابلیت‌های FPV آنها، مانند پهپادهای کنترل رادیویی FPV، به اپراتور اجازه می‌ دهد تا پهپادهای کوچک و مجهز به مواد منفجره را مستقیماً از طریق تصاویر ویدیویی هدایت کرده و در صورت برخورد، آنها را منفجر کند. افزایش اتکا به پهپادها از زمان آتش‌بس ۱۷ آوریل لبنان و اسرائیل، نه تنها تاکتیک‌ های جدید میدان نبرد، بلکه شکل جدید مبارزه حزب‌ الله لبنان را نیز نشان می‌ دهد. یک منبع در حزب‌الله توضیح داد که این گروه باید سلاح‌ها و مهمات خود را با بودجه‌ای بسیار کمتری خودش تولید کند.

مطابق با این گزارش، این منبع حزب‌الله گفت که این گروه به طور فزاینده‌ای به سمت پهپادهای کم‌ هزینه و تولید منطقه ای روی آورده است. ساخت هر پهپاد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار (۲۲۰ تا ۲۹۵ پوند) هزینه دارد و با استفاده از چاپ سه‌ بعدی و «قطعات الکترونیکی موجود در بازار» تولید می‌شود.