۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

ادامه نقض آتش بس؛ ۳ امدادگر در حمله هوایی اسرائیل به لبنان شهید شدند

در ادامه جنایت رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و درحالی که برخی منابع ادعا می کنند، آتش بس میان دو طرف تمدید شده است، بار دیگر صهیونیست ها دست به شهادت کادر درمانی لبنان زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی روستای حاروف در جنوب آن کشور را هدف حمله هوایی قرار دادند که در نتیجه آن ۳ امدادگر به شهادت رسیدند.

این حمله بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره هدف قرار گرفتن عمدی کادر درمان و امداد در منطقه را به دنبال داشته است.

در همین راستا، وزارت بهداشت لبنان امروز جمعه اعلام کرد که تعداد شهدا در این کشور از ۲ مارس گذشته تاکنون به ۲ هزار و ۹۵۱ تن افزایش پیدا کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکنون ۸ هزار و ۹۸۸ زخمی برجای گذاشته است.

بر اساس این گزارش جدیدترین حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف صور در جنوب لبنان دست کم ۳۷ زخمی برجای گذاشته است.

هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه لبنان نیز گفت: با وجود آتش بس حملات اسرائیل علیه این کشور ادامه دارد و غیر نظامیان در حال قربانی شدن هستند.

    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      اینجور کارها درست نیست

