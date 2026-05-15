به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد اصلانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه صائین‌قلعه، با اشاره به شرایط حساس منطقه و جنگ اراده‌ها، حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و صحنه‌های مختلف را نشانه پیروزی ملت ایران دانست و اظهار کرد: ملت ایران بار دیگر ثابت کردند که در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی استوار ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حلقه اتصال پنج گام تمدن الهی است، افزود: شریعت، غدیر، عاشورا، هجرت رضوی و ظهور، مسیر حرکت تمدنی اسلام را شکل داده‌اند و هنر امام راحل(ره) و شهدای انقلاب ایجاد انفتاح عظیم در مسیر انسان‌ بوده است.

امام جمعه صائین‌قلعه با اشاره به اینکه طاغوت در همه اعصار وجود داشته است، گفت: امروز نیز میدان اصلی، میدان جنگ اراده‌هاست و دشمن با ابزارهای مختلف درصدد تضعیف ملت ایران است، اما ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، معادلات دشمن را برهم زده است.

وی با تاکید بر اینکه نشانه‌های خستگی ترامپ آشکار است، عنوان کرد: ابتکار ایران در بستن تنگه هرمز تمام معادلات جهانی را بر هم زده است.

امام جمعه صائین‌قلعه راهبردهای اصلی برای پیروزی را تبعیت از ولایت و رهبری، جهاد صرفه‌جویی و مواسات، تشکیل قرارگاه‌های اقتصادی و نادید گرفتن مخالف‌خواهان عنوان کرد و گفت: ملت ایران با وحدت و بصیرت از این پیچ تاریخی عبور خواهد کرد.

اصلانی با اشاره به سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، اظهار کرد: رئیس‌جمهور شهید، نمونه‌ای بارز از خدمت خالصانه به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: هنر بزرگ مردان الهی در اخلاص و عمل برای خداوند است؛ چرا که همه اعمال انسان فانی می‌شود مگر عملی که خالصانه برای رضای خدا انجام گیرد. با اخلاص است که مراتب مؤمنان بر یکدیگر برتری می‌یابد.

امام جمعه صائین‌قلعه با بیان اینکه شهید آیت‌الله رئیسی شخصیتی مخلص و مردمی بود، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در توصیف ایشان، اخلاص، معنویت و روحیه خدمت شبانه‌روزی را از برجسته‌ترین ویژگی‌های رئیس‌جمهور شهید برشمردند.

اصلانی ادامه داد: شهید رئیسی با تلاش بی‌وقفه در مسیر رفع مشکلات مردم حرکت می‌کرد و برای نجات کشور از فشار تحریم‌ها اهتمام جدی داشت. احیای کارخانه‌های تعطیل‌شده، توجه ویژه به مناطق محروم و روستاها، توسعه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی و همچنین ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران از جمله اقدامات ارزشمند دولت شهید رئیسی بود.

وی خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم، میراث ماندگار شهدای خدمت است و مسئولان باید این مسیر نورانی را ادامه دهند.

امام جمعه صائین‌قلعه در ادامه سخنان خود با اشاره به شباهت‌های مدیریتی میان امیرکبیر و شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: هر دو شخصیت، با روحیه جهادی و مردمی در مسیر اصلاح امور کشور گام برداشتند و خدمت به مردم را اصل اساسی مدیریت می‌دانستند.

اصلانی افزود: امیرکبیر در دوران صدارت خود با ساماندهی خزانه کشور، اصلاح امور مالی و مالیاتی و تعدیل بودجه، تلاش کرد اقتصاد کشور را از نابسامانی نجات دهد. شهید آیت‌الله رئیسی نیز در دولت مردمی، اجرای قانون و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی را در دستور کار قرار داد و در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور حرکت کرد.

امام جمعه صائین‌قلعه تصریح کرد: پرداخت بدهی‌های دولت گذشته، کاهش کسری بودجه، حذف ارز ترجیحی و رانتی ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نظام مالیاتی و آزادسازی دارایی‌های دولت برای استفاده بخش خصوصی از جمله اقدامات مهم دولت شهید رئیسی بود.

وی با اشاره به موفقیت‌های دولت در حوزه تجارت خارجی گفت: افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه تجارت بدون وابستگی به نفت، گسترش روابط با کشورهای همسایه و عضویت ایران در پیمان‌های مهم منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس، موجب ارتقای جایگاه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی شد.

امام جمعه صائین‌قلعه خاطرنشان کرد: مدیریت جهادی، مردمی بودن و مقابله با فساد، از مهم‌ترین ویژگی‌های شهید رئیسی است و این روحیه باید الگوی مدیران کشور قرار گیرد.