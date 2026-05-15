امام جمعه اسفرورین: رمز پیروزی تبعیت از ولایت و حضور در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین، با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، خدمت به مردم را نعمتی ارزشمند از جانب خداوند متعال توصیف کرد و با استناد به روایتی از امام حسین (ع) گفت: آن حضرت فرمودند «بدانید که نیازهای مردم به سوی شما نعمتی از جانب خداوند است، پس از این نعمت خسته نشوید که اگر چنین کنید، این نعمت از شما گرفته و به دیگران واگذار خواهد شد».

امام جمعه اسفرورین با تأکید بر اینکه هر میزان مسئولیت بالاتر باشد، وظیفه سنگین‌تر و پاداش آن نیز بیشتر خواهد بود، تصریح کرد: باید قدر این توفیق را بدانیم و خدمت به خلق را افتخاری برای خود بدانیم؛ خواه این مسئولیت در خانواده باشد، خواه در یک اداره یا در سطح کشوری.

شهید رئیسی؛ تجسم خدمت خالصانه به ملت

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با گرامیداشت سی‌امین اردیبهشت‌ماه، سالگرد شهادت رئیس‌جمهور فقید و یاران همراهش، از آنان به عنوان «شهدای راه خدمت» یاد کرد و اظهار داشت: سیره شهید آیت‌الله رئیسی یادآور قداست نظام جمهوری اسلامی و خدمت به آن است؛ چرا که این نظام متعلق به امام عصر (عج) بوده و خدمت در آن، هزینه کردن در راه تثبیت ولایت آن حضرت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه والای خدمت‌رسانی در نظام اسلامی افزود: امام صادق (ع) می‌فرمایند یک درهم هزینه کردن در این راه، برتر از دو میلیون درهم در سایر امور خیر است. شهید رئیسی عزیز نیز با سفر به دورترین نقاط کشور، نشستن در چادرها و کپرها و هم‌صحبتی با محرومان، نشان داد که خدمت بی‌پیرایه به مردم چگونه است و این باید سرلوحه کار تمام مسئولان ما باشد.

خطیب جمعه اسفرورین در ادامه به تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) درباره ارزش خدمت در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: امام راحل عظیم‌الشأن ما در نکاتی راهگشا فرمودند که خدمت به این انقلاب افتخاری فراتر از تصور ماست، کار برای استحکام نظام جمهوری اسلامی بی‌اجر نمی‌ماند و در واقع کار برای خداست. ایشان همچنین خدمت در این نظام را نعمتی بزرگ و نیازمند شکرگزاری، و قدرشناسی از آن را رمز تداومش دانسته و بالاترین عبادت را از خودگذشتگی مسئول در راه خدمت به مردم معرفی کردند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به معادلات پیچیده منطقه‌ای و جهانی تصریح کرد: امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست و ما نشانه‌های خستگی، شکست و ناامیدی را در چهره رئیس‌جمهور آمریکا می‌بینیم. ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، معادلات دشمن را بر هم زده و به اعتراف خود آن‌ها و تحلیل آژانس بین‌المللی انرژی، جهان خود را برای بزرگ‌ترین شوک انرژی تاریخ آماده می‌کند.

وی افزود: آن‌ها که برای سرنگونی نظام ما نقشه سه‌روزه کشیده بودند، اکنون ماه‌ها گذشته و هیچ غلطی نتوانسته‌اند انجام دهند. جمهوری اسلامی ایران در عمل ثابت کرد که ابرقدرتی تنها به حرف و سلاح‌های پیشرفته نیست؛ ابرقدرت واقعی ملتی است که مردمش پشت سرش ایستاده‌اند و این بزرگ‌ترین دارایی ماست.

امام جمعه اسفرورین با برشمردن چهار راهبرد اساسی برای عبور از شرایط حساس کنونی گفت: نخستین و مهم‌ترین وظیفه ما، «تبعیت بی‌چون و چرا از رهبری معظم انقلاب اسلامی» است. راهبرد دوم، «نادیده گرفتن جریان‌های مخالف‌خوان و خالی نکردن صحنه توسط مردم» می‌باشد. سومین اقدام ضروری، «تشکیل قرارگاه اقتصادی از سوی دولت» برای ساماندهی امور معیشتی مردم است و چهارمین راهبرد که یک وظیفه همگانی است، «جهاد صرفه‌جویی و مواسات» می‌باشد.

وی با هشدار نسبت به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی کشور در جریان حملات اخیر خاطرنشان کرد: اگر صرفه‌جویی کنیم، تابستان بدون قطعی برق و گاز خواهیم داشت؛ اما اگر خدای نکرده اسراف کنیم، خود و دیگران را گرفتار خواهیم کرد. مواسات و دستگیری از نیازمندان نیز یک ضرورت انکارناپذیر در این مقطع است.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن فصل جابجایی مستأجران، خطاب به صاحبان املاک و مستغلات اظهار کرد: این تردیدی نیست که حق مالک، دریافت اجاره‌بها و افزایش آن متناسب با نرخ تورم است، اما باید مراقب بود که «عدالت» با «حداکثرسازی سود» توافق اساسی ندارد. گاهی می‌شنویم که مالکی چندین برابر نرخ سال قبل اجاره را بالا برده و مستأجر بیچاره که یک کارگر ساده است، توان پرداخت آن را ندارد.

وی از مالکان خواست پیش از تعیین نرخ اجاره، چند سؤال اساسی از خود بپرسند و گفت: شغل این مستأجر چیست؟ درآمد ماهانه‌اش چقدر است؟ چند فرزند دارد؟ اگر پاسخ این سؤالات را بدانیم، آن‌گاه بر اساس انصاف و برادری تصمیم خواهیم گرفت. به‌ویژه در این ایام که به دلیل شرایط جنگی، کار برای بسیاری از مردم کم شده و درآمدها کاهش یافته، مراعات حال مستأجران نه تنها از ارزش انسانی ما می‌کاهد، بلکه قطعاً خداوند از جای دیگری جبران خواهد کرد.



