به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی، در خطبههای نماز جمعه مسجد جامع دیواندره، با گرامیداشت یاد و خاطره سفر تاریخی مقام معظم رهبری به کردستان در اردیبهشتماه سال ۱۳۸۸، اظهار داشت: معظمله در آن سفر، کردستان را «سرزمین فرهنگ و هنر» و «سرزمین مجاهدتهای خاموش» توصیف کردند و باید خدمات این رهبر عزیز تا قیام قیامت در حافظه ملت کردستان باقی خواهد ماند.
وی افزود: ایشان با دستور پخش اذان اهل سنت در صدا و سیمای مرکز کردستان، دشمنان را ناامید کردند.
ماموستا مرادی در ادامه با انتخاب «شکرگزاری» به عنوان موضوع اصلی خطبه، به تبیین ابعاد مختلف این فریضه الهی پرداخت و گفت: قرآن کریم بارها تأکید کرده که شکرگزاری موجب افزایش نعمتها و ناشکری باعث کاهش آنها میشود و این یک قانون الهی است که نشان میدهد شکر نه برای نیاز خدا، بلکه برای سود خود بنده است.
وی تصریح کرد: خداوند وعده داده که اگر سپاسگزار باشید، نعمت شما را افزون میکند و اگر ناسپاسی کنید، عذابش سخت خواهد بود.
امام جمعه دیواندره اظهار کرد: در قرآن، شکر در برابر کفر آمده است و کفر به معنای پوشانیدن است؛ کافر بر نعمتهای الهی پرده میکشد و مؤمن با شکر خود، از آنها پرده برمیدارد.
وی افزود: عارفان و اهل معرفت معتقدند حتی بلاهایی که انسان بدان گرفتار میشود جای سپاس دارد و علماء درجه شکر را از صبر برتر دانسته و گفتهاند شکر از رضا برخیزد.
