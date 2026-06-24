خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: راهی سفر عمره بود، بار اولی بود که به زیارت خانه خدا می‌رفت. پدرش گفته بود چشمت که به خانه خدا افتاد سجده شکر به جا بیاور و هرچه می‌خواهی از خدا بخواه... و بعد پرسیده بود: در سجده چه می‌گویی؟ نمی‌دانست. به ذکرهای سجده فکر کرده بود، به آیه های سجده واجب و مستحب قرآن، ولی نمی‌دانست چه بگوید. تا آخرین قدم‌هایی که با سر فرودآورده روی سنگ‌های خنک مسجدالحرام گذاشت هم هنوز داشت فکر می‌کرد که یاد سجده زیارت عاشورا افتاد! در ذهنش مرور کرد متن را:

اَللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاکِرینَ لَکَ عَلی مُصابِهِمْ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلی عَظیمِ رَزِیَّتی، اَللّهُمَّ ارْزُقْنی شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَیْنِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ

خدایا تو را ستایش می‌‏کنم، ستایش شکرگزاران تو بر غم و اندوهشان، سپاس خدا را بر اندوه و غم بزرگ من؛ خدایا روزیم گردان شفاعت حسین علیه السلام را در روز ورود (به صحرای قیامت) و مرا نزد خود ثابت قدم بدار به صدق و صفا با حضرت حسین (ع) و اصحابش آنانکه خونشان را به خاطر حسین علیه السلام فدا کردند.

به خودش گفت: چه می‌خواهم بهتر از این؟ چه می‌خواهم بزرگتر و والاتر از این؟ و سر بلند کرد و برای نخستین بار چشمش به آن مکعب ساده ولی عظیم افتاد... زانو زد و به سجده رفت.

چرا خدا را برا غم بزرگ شکر می‌گوییم؟

در میان متون و ادعیه شیعی، زیارت عاشورا جایگاهی ویژه و عمیق دارد؛ متنی که نه تنها یادآور بزرگ‌ترین حماسه تاریخ اسلام است، بلکه مدرسه‌ای از معرفت، اخلاق و بندگی به شمار می‌آید. در این زیارت، زائر با مرور واقعه کربلا، از اندوهی عمیق عبور می‌کند و به درکی بلند از حقیقت ایمان می‌رسد. یکی از پرمعناترین بخش‌های این زیارت، فراز پایانی آن است که زائر را به سجده و حمد فرا می‌خواند؛ جایی که در اوج سوگ و اندوه، زبان به سپاس می‌گشاید و می‌گوید: «اللّهُمَّ لَکَ الحَمدُ حَمدَ الشّاکِرینَ لَکَ عَلی مُصابِهِم...» همین ترکیب شگفت‌انگیزِ حمد و مصیبت، دریچه‌ای تازه به فهم رابطه میان رنج، صبر و شکر می‌گشاید و انسان را به تأملی عمیق در حکمت الهی فرا می‌خواند.

سجده در پایان زیارت عاشورا تنها یک عمل عبادی معمولی نیست، بلکه نماد نهایت فروتنی و تسلیم در برابر اراده الهی است. زائر در این لحظه با نهادن پیشانی بر خاک، نشان می‌دهد که در برابر حادثه‌ای به عظمت و دردناکی کربلا، سرِ تسلیم به حکمت خداوند فرود می‌آورد. این سجده یادآور اوج بندگی در روز عاشوراست؛ زمانی که امام حسین(ع) و یارانش در سخت‌ترین شرایط نیز از یاد خدا غافل نشدند و بندگی را حتی در میان خون و شمشیر به نمایش گذاشتند.

در همین حال، عبارت «حمد الشاکرین» معنایی فراتر از یک احساس ساده را در خود جای داده است. زائر در حالی که دلش سرشار از اندوه مصیبت کربلاست، خدا را ستایش می‌کند؛ اما این ستایش به معنای خوشحالی از مصیبت نیست. بلکه بیانگر این حقیقت است که این واقعه تلخ در منظومه حکمت الهی بی‌هدف و بی‌معنا نبوده است. شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یارانش، اگرچه در ظاهر مصیبتی عظیم است، اما در باطن به احیای دین، بیداری وجدان‌های خفته و پیروزی همیشگی حق انجامید. از این رو زائر با این حمد، خداوند را سپاس می‌گوید که او را در مسیر شناخت حق و همراهی با مکتب اهل‌بیت قرار داده است.

تفاوت ماهوی صبر و شکر در سختی

برای فهم بهتر مفهوم شکر در مصیبت، باید آن را در کنار مفهوم صبر بررسی کرد. صبر در آموزه‌های اخلاقی و دینی به معنای خویشتنداری، پایداری در برابر سختی‌ها و پرهیز از شکایت و جزع در برابر تقدیر الهی است. انسان صابر در مواجهه با بلا، از فروپاشی روحی جلوگیری می‌کند و مسیر ایمان و وظیفه خود را ترک نمی‌کند.

با این حال، شکر در مصیبت مرتبه‌ای بالاتر از صبر محسوب می‌شود. در حالی که صبر به معنای تحمل و ایستادگی است، شکر نگاهی پویاتر، عمیق‌تر و معرفتی‌تر به حادثه دارد. فرد شاکر در دل رنج، به دنبال حکمت الهی می‌گردد و باور دارد که هر بلا می‌تواند زمینه‌ای برای رشد، پالایش درون و نزدیک‌تر شدن به خدا باشد. به بیان دیگر، صبر حداقل واکنش مؤمنانه در برابر مصیبت است، اما شکر مرتبه‌ای والاتر است که از بصیرت و شناخت عمیق‌تر نسبت به نظام حکیمانه الهی سرچشمه می‌گیرد. صبر می‌گوید: «این رنج را تحمل می‌کنم و از آن عبور می‌کنم»، اما شکر می‌گوید: «در دل این رنج نیز حکمتی الهی نهفته است که باید دریابم، پس شایسته ستایش خداوند است.»

شکرگزاری در سختی از نگاه روایات

در منابع روایی اسلام، شکرگزاری در مصیبت به عنوان نشانه‌ای از کمال ایمان معرفی شده است. پیامبر اکرم(ص) در حدیثی معروف می‌فرمایند که حال مؤمن شگفت‌انگیز است؛ زیرا در هر شرایطی خیر برای او رقم می‌خورد. اگر نعمتی به او برسد، شکر می‌گوید و این برای او خیر است، و اگر مصیبتی به او برسد، صبر می‌کند و آن نیز برای او خیر خواهد بود. این نگاه نشان می‌دهد که مؤمن با واکنش صحیح خود، حتی از دل سختی‌ها نیز مسیر خیر و رشد را می‌پیماید.

در روایات دیگر نیز تأکید شده است که شکر سبب دوام و افزایش نعمت می‌شود و ناسپاسی زمینه زوال آن را فراهم می‌کند. حتی بلاها نیز می‌توانند در صورت مواجهه درست، به نعمتی پنهان تبدیل شوند؛ چرا که در بسیاری از احادیث، بلا به عنوان کفاره گناهان، وسیله ارتقای درجات معنوی و گاه مانعی در برابر بلاهای بزرگ‌تر معرفی شده است.

از سوی دیگر، در ادعیه اسلامی بارها از خداوند درخواست می‌شود که مصیبت را بر دین و ایمان انسان وارد نسازد. این نکته نشان می‌دهد که سلامت دین و ایمان بزرگ‌ترین نعمت برای انسان است. بنابراین اگر انسان با مصیبتی دنیوی روبه‌رو شود اما ایمان او محفوظ بماند، همچنان زمینه برای شکرگزاری وجود دارد.

شکر در مصیبت در آیینه عرفان و اخلاق

در نگاه عرفانی، شکر در مصیبت مرحله‌ای فراتر از تحمل رنج است. عارف در مسیر سلوک خود از مرحله صبر عبور می‌کند و به مقام رضا و تسلیم می‌رسد؛ جایی که انسان نه تنها در برابر تقدیر الهی اعتراض نمی‌کند، بلکه در پس حوادث تلخ نیز جلوه‌ای از لطف و حکمت الهی را مشاهده می‌کند. در چنین حالتی، دل انسان گرچه از درد مصیبت می‌گرید، اما در عمق وجود خود آرامش و سپاسی عمیق نسبت به پروردگار احساس می‌کند؛ و به اندازه عظمت و بزرگی غم رشد می‌کند. آنطور که مولوی می‌گوید: بر هرچه همی‌لرزی، میدان که همان ارزی!

از منظر اخلاقی نیز شکر در بلا نقش تربیتی مهمی دارد. این فضیلت انسان را از یأس، خشم و ناسپاسی دور می‌کند و او را به سوی حلم، وقار و امید هدایت می‌کند. در این مسیر می‌توان سه مرحله را تشخیص داد: نخست صبر که انسان با خویشتنداری از اعتراض و ناامیدی دوری می‌کند؛ سپس رضا و تسلیم که فرد حکمت الهی را در رخدادها می‌پذیرد؛ و در نهایت شکر قلبی که در آن، حتی سختی‌ها نیز به عنوان فرصتی برای رشد و قرب الهی دیده می‌شوند.

شکرگزاری در هنگام مصیبت آثار فراوانی در زندگی انسان دارد. نخست آنکه زمینه افزایش و دوام نعمت‌ها را فراهم می‌کند، زیرا روح سپاسگزاری انسان را در مسیر فیض الهی قرار می‌دهد. افزون بر این، شکر مانع فروپاشی روحی در برابر مشکلات می‌شود و امید و پایداری را در دل انسان زنده نگه می‌دارد. از نظر معنوی نیز شکر در بلا انسان را به درجاتی از معرفت و اخلاص می‌رساند که در شرایط عادی به دست نمی‌آید. بسیاری از انسان‌ها در دل سختی‌ها به درک عمیق‌تری از حقیقت زندگی و وابستگی خود به خداوند می‌رسند.

همچنین در سطح اجتماعی، روحیه شکرگزاری به گسترش فرهنگ قدردانی و همدلی در جامعه کمک می‌کند و انگیزه نیکوکاری را در میان مردم تقویت می‌نماید. اینگونه است که می‌بینیم انسان‌هایی که می‌کوشند رشته ایمان از دستشان جدا نشود، با وجود دشواری‌های بسیار امیدوارتر و مهربانترند.

پیوند این معنا با قیام عاشورا

در زیارت عاشورا، مفهوم شکر در مصیبت به زیباترین شکل تجلی یافته است. زائر هنگامی که مصیبت جانسوز کربلا را به یاد می‌آورد، تنها به سوگواری بسنده نمی‌کند؛ بلکه در کنار اندوه، حکمت و عظمت این حادثه را نیز در نظر می‌گیرد. سجده پایانی زیارت نمادی از تسلیم کامل در برابر اراده الهی است و حمدی که در آن بیان می‌شود، اعترافی است به اینکه در پس این خون‌ها و رنج‌ها، حقیقتی بزرگ‌تر و نوری ماندگار برای هدایت انسان‌ها پدید آمده است.

از این رو، شکر در مصیبت از نگاه زیارت عاشورا به معنای نفی اندوه نیست، بلکه به معنای حفظ پیوند با خدا در دل اندوه است؛ یعنی رنج را می‌بینیم، اما حکمت الهی را فراموش نمی‌کنیم. این همان درسی است که عاشورا به تاریخ آموخت: پیوند میان صبر، عشق و بندگی.

وقتی زائر در پایان زیارت عاشورا پیشانی بر خاک می‌گذارد و با صدایی آمیخته به اندوه و ایمان زمزمه می‌کند «اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم...»، در حقیقت به مدرسه‌ای از معرفت قدم می‌گذارد؛ مدرسه‌ای که در آن انسان می‌آموزد حتی در تاریک‌ترین لحظات زندگی نیز چراغی از امید و حکمت روشن است.

عاشورا یادآور این حقیقت است که رنج‌های بزرگ می‌توانند سرچشمه بیداری‌های بزرگ‌تر باشند، که انسانهای بزرگ را پرورش می‌دهند. در دل همان خاکی که خون مظلومان بر آن ریخت، نهالی از هدایت رویید که قرن‌ها دل‌های آزادگان را زنده نگه داشته است. شاید راز این سجده و این حمد نیز همین باشد: اینکه انسان در میان اشک و اندوه، باز هم راهی به سوی سپاس و امید بیابد و بداند که در پس هر مصیبت، دستی از رحمت الهی در کار است.