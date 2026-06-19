ماموستا مرادی: وحدت و استقامت، عزت ایران را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت شهر کرمانشاه، با تبریک فرارسیدن ماه محرم، این ماه را فرصتی ارزشمند برای انجام عبادات، تقویت معنویت و انجام اعمال صالح دانست و اظهار کرد: محرم از بهترین زمان‌ها برای تقرب به خداوند است و مؤمنان باید روزهای تاسوعا و عاشورا را با روزه‌داری، دعا، ذکر و انفاق سپری کنند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی روز عاشورا افزود: این روز در طول تاریخ منشأ حوادث بزرگ بوده است؛ از نجات حضرت موسی (ع) و نابودی فرعونیان گرفته تا شهادت حضرت امام حسین (ع)، یاران باوفا و اهل بیت ایشان. حادثه کربلا سبب شد نام و راه امام حسین (ع) برای همیشه زنده بماند و در مقابل، جنایت یزیدیان به عنوان لکه ننگی در تاریخ ثبت شود.

وحدت مردم، عامل اقتدار ایران در عرصه دیپلماسی

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توافق میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: ایستادگی، وحدت، بصیرت، حضور مردم در صحنه و دفاع از میهن، عقیده و ایمان، موجب شده است که جمهوری اسلامی ایران امروز با عزت و اقتدار در عرصه بین‌المللی حضور داشته باشد.

ماموستا مرادی تصریح کرد: ناکامی طرف آمریکایی در تحقق اهداف خود و پذیرش شرایط تعیین شده از سوی ایران، در کنار شکست پروژه‌هایی همچون تجزیه یا فروپاشی کشور، زمینه‌ساز شکل‌گیری توافقات اخیر شد و این موضوع جایگاه ایران را در عرصه دیپلماسی تقویت کرد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره این توافق، افزود: تأیید این روند و اعتماد به تصمیم رئیس‌جمهور، نشانه انسجام نظام و اهتمام مسئولان به تأمین منافع کشور است و امید می‌رود نتیجه این مسیر، خیر، برکت و پیشرفت روزافزون برای ملت ایران باشد.

تحریف جایگاه حج محکوم است

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در ادامه با انتقاد از برخی شبهات درباره فریضه حج، اظهار کرد: عده‌ای از روی ناآگاهی، غرض‌ورزی یا دشمنی با دین، تلاش می‌کنند این فریضه بزرگ الهی را زیر سؤال ببرند و با طرح سخنان نادرست، ارزش و جایگاه حج را مخدوش کنند.

وی تأکید کرد: حج بر مسلمانانی که توانایی مالی دارند واجب است و در عین حال، کمک به نیازمندان، ایتام و فقرا نیز از سفارش‌های مؤکد اسلام به شمار می‌رود و این دو موضوع هیچ‌گونه تعارضی با یکدیگر ندارند.

ماموستا مرادی همچنین به حجاجی که به‌تازگی از سرزمین وحی بازگشته‌اند توصیه کرد دستاوردهای معنوی این سفر را حفظ کنند و با دوری از گناهان، محرمات و رفتارهای ناپسند، پاکی و صفای به‌دست‌آمده در حج را تا پایان عمر پاس بدارند.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به آیات قرآن و روایات اسلامی، گفت: برخی افراد به دلیل رفتارهای ناپسند از الطاف الهی در آخرت محروم می‌شوند که از جمله آنان می‌توان به کتمان‌کنندگان حق، کسانی که با سوگند دروغ مال دنیا به دست می‌آورند، افراد متکبر، دروغگویان، فخرفروشان و کسانی که بر دیگران منت می‌گذارند اشاره کرد؛ بنابراین همه مسلمانان باید با پایبندی به تعالیم دینی، از این صفات ناپسند دوری کنند تا مشمول رحمت و لطف الهی باشند.