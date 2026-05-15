امام جمعه بوشهر: برخورد قاطع و انقلابی با تخلفات اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به سالروز ازدواج امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) بر ضرورت ترویج ازدواج آسان تأکید و اظهار کرد: خانواده‌ها و جوانان از سخت‌گیری پرهیز کنند و خیرین نیز در تأمین جهیزیه و تسهیل ازدواج جوانان مشارکت داشته باشند تا هم رضایت الهی جلب شود و هم مسئله جمعیت کشور تقویت شود.

امام جمعه بوشهر با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع)، خواستار برنامه‌ریزی نهادها و دستگاه‌های فرهنگی برای گرامیداشت این مناسبت شد و تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی مؤمنان، وفاداری، استمرار و پایداری در مسیر مقاومت است و ملت ایران با ادامه این راه، به فضل الهی آمریکا و جبهه کفر را شکست خواهد داد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات جهانی، اظهار کرد: با عنایات ویژه الهی، در جنگ تحمیلی سوم که جنگی ترکیبی، تحلیلی و همه‌جانبه است، پیروزی از آنِ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و نشانه‌های شکست دشمنان به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملاً روشن و آشکار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز افزود: تلاش دشمنان برای تسلط بر تنگه هرمز و مدیریت دریای عمان و خلیج فارس با شکست کامل مواجه شد. آنان آمده بودند نظام اسلامی را تغییر دهند، ایران را تجزیه کنند، توان موشکی و هسته‌ای صلح‌آمیز کشور را از بین ببرند، ایران را منزوی سازند و در جامعه اختلاف ایجاد کنند، اما در همه این اهداف ناکام ماندند.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: دشمنان تلاش کردند غنی‌سازی ایران را به صفر برسانند، قدرت موشکی جمهوری اسلامی را مهار کنند، اورانیوم‌های غنی شده را به سرقت ببرند و حتی از مسیر مذاکره خواسته‌های خود را تحمیل کنند، اما در همه این عرصه‌ها شکست خوردند و امروز با وجود این ناکامی‌ها، با وقاحت ادعای پیروزی می‌کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تشبیه رفتار آمریکا به بوکسوری که بارها زمین می‌خورد و خود را پیروز می‌نامد، تصریح کرد: شکست دشمن قطعی است و به فضل الهی روزی خواهد رسید که خودشان به شکست اعتراف کنند و همانند فرار ناوهای هواپیمابر، صحنه را ترک کنند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه این پیروزی‌ها هزینه‌های سنگینی داشته است، خاطرنشان کرد: شهادت رهبران، فرماندهان، دانشمندان و آسیب دیدن مراکز حیاتی و آموزشی، هزینه‌های مقاومت در برابر ابرقدرت‌ها است، اما ملت ایران به دلیل همین هزینه‌ها هرگز در مذاکرات و میدان مقاومت کوتاه نخواهد آمد و مسیر پیروزی نهایی را ادامه می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: این پیروزی‌ها نتیجه عنایات الهی، توجهات حضرت ولی‌عصر(عج)، هدایت‌های مقام معظم رهبری، خون پاک شهدا، مجاهدت نیروهای مسلح، هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و حضور بی‌نظیر مردم در صحنه است؛ حضوری که در تاریخ ایران و جهان کم‌نظیر است.

وی با انتقاد از همکاری برخی کشورهای منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این کشورها که خود را مسلمان می‌دانند، پایگاه‌ها و امکانات لجستیکی خود را در اختیار دشمنان ایران قرار دادند، درحالی که جمهوری اسلامی همواره با نگاه برادری به آنان نگریسته است. امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود و آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز نمی‌توانند امنیت پایدار برای آنان ایجاد کنند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به برخورد برخی دولت‌های منطقه با شیعیان و ایرانی‌الاصل‌ها در کشورهایشان، این رفتار را نشانه ضعف و استیصال دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره با همه شهروندان خود با هر مذهب و قومیتی با عزت و کرامت رفتار کرده و این نشان‌دهنده اقتدار و انسان‌دوستی نظام اسلامی است.

خطیب نماز جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت اقتصادی و معیشت مردم اظهار داشت: از تمامی حوزه‌های مدیریت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم با فعالیت و نظارت بیشتر در عرصه اقتصاد به‌ویژه حوزه معیشت مردم ورود جدی داشته باشند.

وی افزود: مدیریت اقتصادی کشور باید در سه محور مهم حرکت کند؛ نخست افزایش تولید کالاها، دوم توزیع مناسب و عادلانه کالا در سطح جامعه و سوم نظارت جدی و انقلابی بر روند تولید و توزیع، چرا که مسئولانی که مسئولیت نظارت دارند باید با جدیت بیشتری وظایف خود را انجام دهند.

امام جمعه بوشهر با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های نظارتی گفت: متأسفانه هنوز نهادهای نظارتی آرایش جنگی به خود نگرفته‌اند و گویا شرایط ویژه اقتصادی کشور را درک نکرده‌اند، درحالی که سوءاستفاده‌گران، محتکران و گران‌فروشان در بازار فعال شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: جای سؤال است که چرا کالایی که همه شرایط تولید آن با قیمت مشخص فراهم است، باید با قیمتی دو برابر به مردم عرضه شود. این موضوع نشان می‌دهد نظارت کافی وجود ندارد و مردم نیز از این وضعیت گلایه‌مند هستند.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان حوزه نظارت با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع و انقلابی داشته باشند. همچنین از قوه قضاییه نیز درخواست داریم با محتکران و اخلالگران اقتصادی برخورد جدی و بازدارنده انجام دهد.