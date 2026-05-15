حضور مردم معادلات دشمن را برهم زد؛ ضرورت برخورد قاطع با محتکران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند در مصلای المهدی (عج) اظهار کرد: حضور حماسی مردم در صحنه و حمایت از نظام اسلامی، نقشهها و محاسبات دشمن را برهم زده و حتی تحلیلگران بینالمللی نیز از فرسایش و خستگی آمریکا در این تقابل سخن میگویند.
وی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: ایستادگی ملت و توانمندی نیروهای مسلح موجب شده دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
امام جمعه موقت بیرجند با قدردانی از نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، هلال احمر و مردم ایران بیان کرد: جوانان مؤمن، انقلابی و دانشمند کشور با اقتدار در برابر دشمن ایستادهاند و امنیت و عزت امروز کشور نتیجه تلاش و مجاهدت آنان است.
حجتالاسلام عبادی ادامه داد: دشمن گمان میکرد با فشار و تهدید میتواند ملت ایران را دچار ضعف کند اما حضور مردم و مقاومت نیروهای مسلح، آنان را ناامید و خسته کرده است.
وی همچنین با اشاره به شرایط آمریکا و متحدانش گفت: رفتارهای رئیسجمهور آمریکا موجب تردید برخی همپیمانان این کشور شده و جایگاه آمریکا را در میان متحدانش تضعیف کرده است.
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گرانفروشی افزود: سه قوه باید با برنامهریزی منسجم و دقیق با محتکران و سودجویان برخورد کنند و در شرایط جنگ اقتصادی، راهکارهای اقتصاد مقاومتی با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان و کارشناسان دنبال شود.
وی مردم را به صرفهجویی در مصرف آب، برق و گاز دعوت کرد و گفت: کاهش مصرف انرژی و پرهیز از اسراف، نوعی کمک به کشور و جهاد در شرایط حساس کنونی است.
حجتالاسلام عبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی بیان کرد: فردوسی با سرودن شاهنامه نقش مهمی در حفظ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی ایفا کرد و تمدن و فرهنگ چند هزار ساله ایران اسلامی با تهدید دشمنان از بین نخواهد رفت.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، بر ترویج ازدواج آسان و فرزندآوری تأکید کرد و افزود: آینده کشور به نیروی جوان، مؤمن و متخصص نیاز دارد و خانوادهها باید به موضوع فرزندآوری توجه بیشتری داشته باشند.
امام جمعه موقت بیرجند خاطرنشان کرد: به گفته کارشناسان، فاصله زیاد میان فرزندان میتواند آسیبهای تربیتی و اجتماعی به همراه داشته باشد و جامعه نباید نسبت به مسئله جمعیت بیتفاوت باشد.
حجتالاسلام عبادی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی گفت: مردم ایران قدردان مسئولان مردمی و خادمان صادق نظام اسلامی هستند و یاد شهدای خدمت همواره در ذهن ملت باقی خواهد ماند.
