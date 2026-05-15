امام جمعه اهرم: فرهنگ فرزندآوری در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه های نماز جمعه اهرم با استره به سفر رئیس جمهور آمریکا به چین اظهار کرد: آنچه ترامپ را ناچار به سفر به چین می کند، نظم نوین منطقه ای و جهانی و مدیریت جدید تنگه هرمز است که ترمز نظام لیبرال دموکراسی شده است.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: در مرحله بعد کشورهای مختلفی برای عبور از تنگه هرمز با مقامات ایرانی ارتباط گرفته اند و می شود گفت این رویه و این نظم جدید ایران بر تنگه توسط کشورها درحال پذیرش است.

وی افزود: فشار و سختی کار بر آمریکا از همه جهت که یک تنگه رایگان و آزاد را مسدود و با عوارض مواجه کرده یک فشار مضاعفی بر آمریکا وارد می‌کند که مجبور می شوند به چین سفر کنند و ذلیلانه و برای کم کردن آسیب های غلط زیادی خودشان چاره اندیشی کنند.

پهلوزاده اضافه کرد: ترامپی که برنامه ریزی کرده بود که با یک حمله برق آسا به ایران و به عنوان پیروز میدان و با دست پر و با اقتدار به چین سفر کند تا چین را تحت فشار قرار دهد که با ایران در حوزه انرژی همکاری نکند و از ایران حمایت فن آورانه نداشته باشد و بتواند چین را در موضوع تایوان ساکت کند.

امام جمعه اهرم ادامه داد: با حضور مردم در صحنه، همه محاسبات آمریکا و نظام سلطه باطل شد وجنگ طوری رقم خورد که نه تنها ترامپ پیروزی کسب نکرد بلکه ایران با انسداد تنگه هرمز و افزایش ۴۴ درصدی قیمت بنزین در آمریکا عملا همه آرزوهای ترامپ را بر باد داد و سبب شد که رسانه های دنیا اینگونه بنویسند که «ضعیف ترین موقعیت یک رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات با چین» ذلت آمریکایی‌ها را اینگونه توصیف کنند.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: ترامپ نه از موضع قدرت بلکه با التماس سیاسی وارد چین شد و حتی وزیر ایالتهای آمریکا یا وزیر خارجه آمریکا با تغییر نامش در پاسپورت برای اینکه تحت تحریم های چین قرار نگیرد وارد چین می شود.

وی گفت: در نوع مواجهه چین با این سفر که احتمال می رفت چین با آمریکا همراهی کند؛ اما چین با پاسخی صریح و کوبنده و تحقیر آمیز برای ترامپ آماده کرده بود و به صراحت گفتند نه تنها خرید نفت از ایران را کاهش نمی دهند بلکه هرگونه تحریم علیه شرکتهای چینی را هم به رسمیت نمی شناسند.

پهلوزاده بیان کرد: ایران هم در همین زمان سفر ترامپ به چین تعدادی از کشتی های چینی را برای عبور مجوز داد. شاید گفتند که ایران به چین باج داده اما ایران نشان داد که دست برتر و اجازه ورود و خروج در دست ایران است نه سروصداهای آمریکا. این اجازه عبور تعدادی کشتی در مدیریت همراه کردن متحدان برای ایران در مقابله با آمریکا لازم و ضروری است.

امام جمعه اهرم ادامه داد: موضوع دیگر سالروز ازدواج مولا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیهاست که امام جواد علیه السلام می فرماید: اگر کسی پیش شما به خواستگاری آمد و دین و امانت داری او را پسندیدی، تزویج کنید؛ وصلت را ایجاد کنید چرا که اگر این کار نکنید در روی زمین فتنه و فسادِ بزرگ می شود.

وی افزود: آنچه امروز جمعیت ایران و سبک زندگی ایرانی ها را تحت شدیدترین تهدیدها قرار داده این جنگ نیست، حمله دشمن قابل دفع است، قابل چاره اندیشی است اما آنچه این سبک زندگی بدون فرزند آوری به ابربحران برای ایران تبدیل شده کاهش فرزندآوری و افتادن بعضی شهرها در چاله جمعیتی است که قابل جبران نخواهد بود و تا دهه ها گرفتار معضلات آن خواهند شد.

پهلو زاده خاطرنشان کرد: سبک زندگی بدون فرزند یا تک فرزندی عامل اصلی آن ضعف اقتصادی نیست چرا که بیشترین نرخ فرزندآوری برای استانهایی است که درآمد مالی کمتری دارند و نرخ فرزندآوری کمتر برای استانهای با درآمد بیشتر است.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: این تغییر سبک زندگی توسط فضای مهاجم مجازی و پیاده نظام دشمن، ما را در سخت ترین چالش دوران بوجود آمدن ایران تا به امروز قرار داده است که ان شاء الله با آسان گرفتن ازدواج این بحران را هم باید مدیریت کنیم.

وی اضافه کرد: یکشنبه ۲۹ ذی القعده سالروز شهادت امام جواد علیه السلام است. امام جواد گر چه در ۸ سالگی به امامت رسیدند و شاید عده ای بگویند جوان است اما عصمت پیر و جوان نمی شناسد.

پهلوزاده یادآورشد: مامون برای نقشه هایی که داشت دخترش ام فضل را به ازدواج امام جواد در آورد و سبب مسموم کردن و شهادت امام شد.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: جواد در ۱۷ سالی که امام بود با تربیت شاگردانی یک شبکه ای از وکلا و امناء ایجاد کردند برای حفظ جریان تشیع و مومنین و مقدمه ای برای آماده کردن شیعیان برای دوران غیبت. نکته پایانی شاید تا قبل از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پاسخ این سوال که چرا امام زمان غایب است برای خیلی ها به عینه مشخص نشده بود.

وی افزود : اما وقتی امام ما را شهید کردند و امام حاضر هم نمی توانیم با وجود دشمنی و فتنه دشمنان ببینیم و از حضور او بهره مند باشیم؛ آن وقت فلسفه و حکمت غیبت امام زمان را درک می کنیم که دشمنان وجود امام زمان را حذف می کنند و برای حفظ جان امام باید غایب باشند تا فضا مناسب حضور باشد. صرف دعا کردن اللهم عجل لولیک الفرج کافی نیست.

وی گفت: دعا برای فرج همراه با عمل اثرگذار است.دعا کردنِ تنها برای ظهور، دعایی است که ما مقدمه سازی برایش نکردیم. اما این مبعوث شدن امت یعنی مقدمه و آماده کردن امت برای امامت معصوم علیه السلام. به همین خاطر انتظار فرج افضل اعمال است. حضور شما مردم در تجمعات شبانه؛ مصداق حقیقی انتظار فرج و بهترین عمل است چرا که در حال مقدمه سازی حضور نائب امام و خود امام معصوم هستید. و خداوند، هم به دعای شما و هم به عمل و اجتماع شما برکت می دهد و ظهور را نزدیک تر خواهد کرد.