انتخاب یک گمرک جدید برای ترخیص خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه جدید دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، گمرک منطقه آزاد اردبیل – بیلهسوار به فهرست گمرکات مجاز برای انجام تشریفات و ترخیص خودروهای سواری اضافه شد.
این تصمیم در راستای ساماندهی فرآیند واردات خودرو و تسهیل انجام تشریفات گمرکی در مناطق مرزی و آزاد کشور اتخاذ شده و از این پس امکان ترخیص خودروهای سواری در این گمرک نیز فراهم خواهد بود.
گمرک منطقه آزاد اردبیل - بیلهسوار به عنوان یکی از مبادی مرزی شمالغرب کشور، با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و نزدیکی به مرز جمهوری آذربایجان، از ظرفیتهای مهم در حوزه تجارت مرزی و ترانزیت کالا برخوردار است.
اضافه شدن حوزه ترخیص خودرو به فعالیتهای این گمرک میتواند نقش آن را در زنجیره واردات و خدمات گمرکی کشور تقویت کند.
