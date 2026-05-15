۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

پروژه ۱۰ ساله مسکن بیستون کرمانشاه تعیین تکلیف شد

کرمانشاه - فرمانده هوانیروز کرمانشاه از آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن «بیستون» پس از یک دهه توقف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،امیر فرجی بعد از ظهر جمعه در پایان نشست مشترک با استاندار و معاون عمرانی استانداری، از تعیین تکلیف پروژه مسکونی «بیستون» و آغاز روند اجرایی آن پس از سال‌ها بلاتکلیفی خبر داد.

فرمانده هوانیروز کرمانشاه اظهار کرد: پروژه مسکن بیستون که سال‌ها پیش زمین‌های آن به کارکنان نیروهای مسلح واگذار شده بود، به دلیل پیچیدگی‌های اداری و استعلامات قانونی حدود ۱۰ سال متوقف مانده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت ویژه استاندار کرمانشاه، روند بررسی و رفع موانع این پروژه طی یک سال اخیر با جدیت دنبال شد و در نهایت تمامی مراحل قانونی آن به سرانجام رسید.

فرمانده هوانیروز کرمانشاه تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تصویب نهایی طرح در کمیته انطباق تهران، زمینه برای آغاز عملیات اجرایی و خانه‌دار شدن کارکنان نیروهای لشکری فراهم شده است.

امیر فرجی از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی پروژه خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد، مراسم کلنگ‌زنی پروژه برگزار و زمین‌ها به اعضای واجد شرایط واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه می‌تواند بخشی از دغدغه‌های معیشتی و مسکن کارکنان نیروهای نظامی استان را برطرف کند و انتظار طولانی‌مدت متقاضیان را پایان دهد.

فرمانده هوانیروز کرمانشاه با قدردانی از همکاری مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: نتیجه این هم‌افزایی و پیگیری مستمر، ایجاد رضایت در میان خانواده‌هایی است که سال‌ها چشم‌انتظار تعیین تکلیف وضعیت مسکن خود بودند.

