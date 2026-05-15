پروژه ۱۰ ساله مسکن بیستون کرمانشاه تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر،امیر فرجی بعد از ظهر جمعه در پایان نشست مشترک با استاندار و معاون عمرانی استانداری، از تعیین تکلیف پروژه مسکونی «بیستون» و آغاز روند اجرایی آن پس از سالها بلاتکلیفی خبر داد.
فرمانده هوانیروز کرمانشاه اظهار کرد: پروژه مسکن بیستون که سالها پیش زمینهای آن به کارکنان نیروهای مسلح واگذار شده بود، به دلیل پیچیدگیهای اداری و استعلامات قانونی حدود ۱۰ سال متوقف مانده بود.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و حمایت ویژه استاندار کرمانشاه، روند بررسی و رفع موانع این پروژه طی یک سال اخیر با جدیت دنبال شد و در نهایت تمامی مراحل قانونی آن به سرانجام رسید.
فرمانده هوانیروز کرمانشاه تصریح کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و تصویب نهایی طرح در کمیته انطباق تهران، زمینه برای آغاز عملیات اجرایی و خانهدار شدن کارکنان نیروهای لشکری فراهم شده است.
امیر فرجی از برنامهریزی برای آغاز عملیات اجرایی پروژه خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد، مراسم کلنگزنی پروژه برگزار و زمینها به اعضای واجد شرایط واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه میتواند بخشی از دغدغههای معیشتی و مسکن کارکنان نیروهای نظامی استان را برطرف کند و انتظار طولانیمدت متقاضیان را پایان دهد.
فرمانده هوانیروز کرمانشاه با قدردانی از همکاری مجموعه استانداری و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: نتیجه این همافزایی و پیگیری مستمر، ایجاد رضایت در میان خانوادههایی است که سالها چشمانتظار تعیین تکلیف وضعیت مسکن خود بودند.
