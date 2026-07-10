رفع موانع پروژه مسکن فراجا کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه ظهر جمعه به دعوت فرمانده انتظامی استان از پروژه مسکن فراجا بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح و روند پیشرفت آن قرار گرفت.

این پروژه در زمینی به مساحت ۵۶ هکتار در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۳۱۲ واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان فراجا در آن احداث می‌شود که تاکنون حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی دیگر نیز در قالب برنامه توسعه این مجموعه پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش ارائه شده در این بازدید، بخش قابل توجهی از اراضی این مجموعه به ایجاد فضاهای آموزشی، ستادی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اختصاص یافته تا خدمات مورد نیاز کارکنان در این سایت تأمین شود.

در جریان این بازدید، فرمانده انتظامی استان با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی پروژه، خواستار حمایت دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود شد.

استاندار کرمانشاه پس از بررسی مسائل مطرح شده، دستور پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول را برای رفع مشکلات زیرساختی، از جمله تأمین برق و اجرای شبکه فاضلاب، صادر کرد و بر تسریع در روند اجرای پروژه تأکید کرد.