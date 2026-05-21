به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پایگاه لجستیک و پشتیبانی امداد و نجات غرب کشور اظهار کرد: با توجه به موقعیت راهبردی استان همدان در غرب کشور و همچنین پیشرفتهای قابل توجه جمعیت هلال احمر در حوزههای مختلف از جمله لجستیک، نیروی انسانی و پشتیبانی، پیشنهاد احداث نخستین پایگاه لجستیک و پشتیبانی امداد و نجات غرب کشور در همدان به رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
وی افزود: این پیشنهاد به دکتر پیرحسین کولیوند ارائه و خوشبختانه با موافقت وی همراه شد و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه مهم در استان هستیم.
استاندار همدان با اشاره به اهمیت این طرح در ارتقای توان امدادی منطقه تصریح کرد: طبق وعدهای که پیشتر به مردم داده بودیم، امروز کلنگ این پروژه به زمین زده شد تا با راهاندازی آن، همدان به یکی از مراکز اصلی مدیریت و پشتیبانی عملیات امداد و نجات در غرب کشور تبدیل شود.
ملانوری شمسی تأکید کرد: این پایگاه نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت خدمات امدادی در استانهای غربی کشور خواهد داشت و میتواند در مدیریت بحرانهای احتمالی، پشتیبانی مؤثر و بهموقعی ارائه دهد.
