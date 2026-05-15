به گزارش خبرنگار مهر، بیستویکمین دوره ارزیابی آزمونهای حفظ تخصصی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم در استان لرستان در سه حوزه امتحانی شهرستانهای خرمآباد، بروجرد و نورآباد همزمان با سایر استانهای کشور برگزار شد.
اردشیر آقایی در حاشیه این دوره از آزمونها به خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مرحله، ۱۱۱ نفر از حافظان قرآن کریم در سه رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء شرکت کردهاند و فرآیند ارزیابی آنان در حال انجام است.
وی با اشاره به هدف برگزاری این آزمونها افزود: این آزمونها با هدف ارزیابی سطح علمی و مهارتی حافظان قرآن کریم و همچنین اعطای مدرک تخصصی در درجات مختلف از درجه یک تا درجه پنج برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: یکی دیگر از اهداف مهم این دوره، ساماندهی و ارتقای جایگاه حافظان قرآن کریم در سطح استان است تا بتوان از ظرفیت معنوی و علمی آنان در برنامههای قرآنی بهرهبرداری بیشتری صورت گیرد.
آقایی تصریح کرد: برگزاری این آزمونها به صورت همزمان با سراسر کشور، فرصت مناسبی برای سنجش دقیق توانمندیهای حافظان قرآن و ایجاد انگیزه بیشتر در میان علاقهمندان به حفظ کلام وحی فراهم کرده است.
