به گزارش خبرنگار مهر، عملیات برداشت دانه روغنی کلزا امروز در مزارع مناطق جنوبی شهرستان پلدختر آغاز شد؛ محصولی راهبردی که نقش مهمی در تأمین روغن خوراکی کشور و توسعه الگوی کشت پایدار دارد.

احمدرضا ساتیاروند بعدازظهر جمعه در حاشیه آغاز برداشت به خبرنگاران اظهار داشت: امسال در سطح یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان، کشت دانه روغنی کلزا انجام شده و خوشبختانه به دلیل شرایط مناسب اقلیمی و بارش‌های مطلوب، وضعیت مزارع در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

کشت کلزا در ۱۸۰۰ هکتار از اراضی پلدختر

وی تصریح کرد: شرایط آب‌وهوایی مناسب در سال زراعی جاری نقش مهمی در رشد مطلوب گیاه و افزایش امید به برداشت مناسب داشته است.

پیش‌بینی برداشت ۲ تا ۲۵۰۰ تن محصول

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با بیان برآوردهای اولیه از میزان تولید گفت: پیش‌بینی می‌شود بین ۲ هزار تا ۲۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان برداشت شود.

او این میزان تولید را نویدبخش سالی پربار برای کشاورزان منطقه دانست و افزود: این محصول یکی از محصولات مهم و اقتصادی در چرخه تولید کشاورزی شهرستان محسوب می‌شود.

کلزا؛ محصول راهبردی در امنیت غذایی کشور

ساتیاروند با اشاره به اهمیت کلزا در تأمین روغن خوراکی کشور اظهار داشت: دانه روغنی کلزا یکی از محصولات استراتژیک در حوزه امنیت غذایی است که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز روغن کشور، نقش مهمی در تناوب زراعی مزارع گندم نیز دارد.

وی افزود: کشت کلزا باعث بهبود ساختار خاک، افزایش حاصلخیزی زمین و کنترل بخشی از علف‌های هرز می‌شود که این موضوع در بلندمدت به نفع کشاورزان خواهد بود.

آمادگی ناوگان برداشت در شهرستان

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با اشاره به وضعیت ماشین‌آلات برداشت تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده طی سال‌های اخیر، مشکل خاصی در زمینه کمباین برداشت وجود ندارد و در حال حاضر پنج دستگاه کمباین مجهز به هد مخصوص برداشت کلزا در سطح شهرستان فعال هستند.

وی این موضوع را عاملی مهم در تسریع برداشت و کاهش ضایعات محصول عنوان کرد.

خرید تضمینی و ساماندهی بازار کلزا

ساتیاروند درباره روند خرید محصول نیز گفت: محصول برداشت‌شده از طریق کمیسیون خرید کلزا و مراکز تعیین‌شده خریداری می‌شود تا فرآیند تحویل، توزین و پرداخت مطالبات کشاورزان با نظم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی تأکید کرد: هدف از این سازوکار، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد اطمینان خاطر برای کشاورزان در زمان برداشت محصول است.

چشم‌انداز توسعه کشت کلزا در پلدختر

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این محصول اظهار داشت: با تداوم حمایت‌ها و ارتقای خدمات فنی و ترویجی، امیدواریم سطح زیرکشت و میزان تولید کلزا در سال‌های آینده افزایش یابد.

به گفته وی، توسعه کشت دانه‌های روغنی می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان و کاهش وابستگی کشور به واردات روغن ایفا کند.