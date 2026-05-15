به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه، تجمع امت حزب‌اللّه در بیعت با امامین انقلاب اسلامی، محکومیت حملات آمریکایی و صهیونی طی جنگ رمضان، حمایت از عملیات‌های مقتدرانه و شکوهمند نیروهای مسلح و اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در شهرها و مناطق مختلف استان لرستان برگزار می‌شود.

زمان و مکان برگزاری تجمع در خرم‌آباد

در خرم‌آباد، این تجمع در ساعات و مکان‌های زیر برگزار می‌شود:

ساعت ۲۱: خیابان انقلاب

ساعت ۲۱: میدان امام حسین(ع)

ساعت ۲۱: گلدشت شرقی، بلوار چهارباغ

ساعت ۲۰:۳۰: میدان امام خمینی(ره)

ساعت ۲۰:۳۰: از کوی فلسطین تا میدان امام (ره)

ساعت ۲۰:۳۰: میدان اسدآبادی

ساعت ۲۱:۳۰: میدان بزرگ محله پشت بازار

ساعت ۲۱:۳۰: کیو، فاز یک، مسجد امام هادی(ع)

تجمع در بروجرد؛ میدان قیام تا میدان تختی و مسجد ولیعصر(عج)

در بروجرد، تجمع در ساعت ۲۰ از میدان قیام به سمت میدان تختی، ساعت ۲۲ در سه راه جعفری (آستان مقدس امامزاده ابوالحسن(ع)) و ساعت ۲۲:۳۰ به صورت موتوری و خودرویی از مسجد حضرت ولیعصر(عج) تا میدان تختی برگزار می‌شود.

تجمع در الیگودرز، کوهدشت و دورود

در الیگودرز، ساعت ۲۱ از میدان امام خمینی(ره) تا مسجد جامع برگزار می‌شود.

در کوهدشت، ساعت ۲۰ در مسجد صاحب الزمان(عج) و ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

در دورود، ساعت ۲۱ در میدان ولایت (مصلی)، میدان امام حسین(ع) و خیابان صفا برگزار می‌شود.

تجمع در سلسله، ازنا و پلدختر

در سلسله، ساعت ۲۰:۳۰ در جوانمرد (چهارراه اداره برق به سمت جایگاه مرکزی روبروی بانک مرکزی) و ساعت ۲۱ از مسجد امام رضا(ع) تا مکان تجمع چهارراه مرکزی (بانک ملی) برگزار می‌شود.

در ازنا، ساعت ۲۰ در پارک ملت، مسجد سیدالشهدا، میدان شهید میرصفی، بلوار شهید رجایی تا پارک ملت، حسینیه سیدالشهدا(ع) تا مصلی امام حسین(ع) شهر مومن‌آباد، مسجد ولیعصر(عج) شهر مومن‌آباد و بخش جاپلق برگزار می‌شود.

در پلدختر، ساعت ۲۰ (رژه موتوری و خودرویی) از میدان شهید بهشتی تا تجمع مطهری جنوبی، ساعت ۲۱ در خیابان مطهری جنوبی (جلوی آتش‌نشانی) و ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

تجمع در دلفان، رومشکان، معمولان و سایر مناطق

در دلفان، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

در رومشکان، ساعت ۲۱ در چغابل (چهارراه شهید سلیمانی)، ساعت ۲۰:۳۰ در روستاهای بازوند اصل و رنگین بان، ساعت ۲۱ در دوراهی بازوند (مسجد امام حسین(ع)) و ساعت ۲۱:۳۰ در سوری (روبه‌روی مسجد امام رضا(ع)) برگزار می‌شود.

در معمولان، ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار امام خمینی(ره) و روبه‌روی بانک کشاورزی برگزار می‌شود.

در ازنا سکوند، ساعت ۲۰:۳۰ در روستای سردارآباد (مسجد امام حسین(ع)) برگزار می‌شود.

در بیرانشهر، ساعت ۲۰:۳۰ روبه‌روی مصلی برگزار می‌شود.

در ویسیان، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام حسین(ع) (روبه‌روی اداره آموزش و پرورش) برگزار می‌شود.

در زاغه، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام خمینی برگزار می‌شود.

تجمع در چگنی، فیروزآباد، سپیدشت و ونایی

در چگنی، ساعت ۱۷ در دهستان تشکن (مسجد صاحب الزمان)، ساعت ۲۰:۳۰ در سراب دوره (روبه‌روی مصلی)، ساعت ۲۰:۳۰ در ویسیان (میدان امام حسین(ع))، ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد روستای شاهیوند خانه سرخ، ساعت ۲۰:۳۰ در گندابه (مسجد سید الشهدا(ع))، ساعت ۲۱ در چم داوود (مسجد امیرالمؤمنین(ع)) و ساعت ۲۱:۳۰ در چم خوشه (مسجد چهارده معصوم(ع)) برگزار می‌شود.

در فیروزآباد، ساعت ۲۰:۳۰ روبه‌روی آبفا برگزار می‌شود.

در سپیدشت، ساعت ۲۱ مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

در ونایی، ساعت ۲۰ در گلزار شهدا برگزار می‌شود.

در سیلاخور، ساعت ۲۰:۳۰ در چالانچولان (میدان شهدا) برگزار می‌شود.