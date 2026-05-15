به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر جمعه در بازدید از پروژه‌های عمران شهری شهر شنبه اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری، ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های عمران شهری این شهر اختصاص یافته است.



وی افزود: یکی از برنامه‌های دولت در شهرها، بنای مبلمان شهری در جهت افزایش نشاط و شادابی مردم است و در این راستا اجرای پروژه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد.



فرماندار دشتی ادامه داد: در اعتبارات سال گذشته نیز اعتبار مورد نیاز چندین پروژه شهری پیش‌بینی و تخصیص داده شده است.



مقاتلی با اشاره به یکی از مطالبات مهم مردم شهر شنبه گفت: اعتبار لازم برای احداث سالن چندمنظوره این شهر که از مطالبات مردم بوده تخصیص یافته و پیمانکار آن نیز مشخص شده که به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.



وی همچنین بر ضرورت اجرای پروژه‌ها در نقاط مختلف شهرستان تأکید کرد و افزود: توسعه متوازن و اجرای طرح‌های عمرانی در همه محلات شهرهای شهرستان از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.