۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

فرماندار دشتی: ۱۶۰ میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی شهر شنبه اختصاص یافت

بوشهر-  فرماندار دشتی از اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمران شهری شهر شنبه خبر داد و گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر جمعه در بازدید از پروژه‌های عمران شهری شهر شنبه اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری، ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های عمران شهری این شهر اختصاص یافته است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های دولت در شهرها، بنای مبلمان شهری در جهت افزایش نشاط و شادابی مردم است و در این راستا اجرای پروژه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد.

فرماندار دشتی ادامه داد: در اعتبارات سال گذشته نیز اعتبار مورد نیاز چندین پروژه شهری پیش‌بینی و تخصیص داده شده است.

مقاتلی با اشاره به یکی از مطالبات مهم مردم شهر شنبه گفت: اعتبار لازم برای احداث سالن چندمنظوره این شهر که از مطالبات مردم بوده تخصیص یافته و پیمانکار آن نیز مشخص شده که به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت اجرای پروژه‌ها در نقاط مختلف شهرستان تأکید کرد و افزود: توسعه متوازن و اجرای طرح‌های عمرانی در همه محلات شهرهای شهرستان از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.

