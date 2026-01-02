  1. استانها
۱۱ پروژه عمران شهری در کاکی تا دهه فجر افتتاح می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی از اختصاص ۳۴۰میلیارد ریال اعتبار برای عمران شهری کاکی در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۱ پروژه با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال در دهه فجر افتتاح و اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهری کاکی، با قدردانی از اقدامات مجموعه شورای اسلامی و شهرداری کاکی اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها در کنار حمایت‌های دولت، تأثیر بسزایی در افزایش رضایت‌مندی شهروندان داشته است.

وی افزود: در سال جاری، مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال اعتبار در حوزه عمران شهری به شهر کاکی اختصاص داده شده که این اعتبارات در راستای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری هزینه خواهد شد.

فرماندار دشتی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر امسال تصریح کرد: در ایام دهه فجر، ۱۱ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال در شهر کاکی افتتاح و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد که نقش مهمی در توسعه شهری و افزایش رضایت‌مندی مردم دارد.

مقاتلی با تأکید بر تداوم حمایت از پروژه‌های عمرانی شهری، اظهار داشت: نگاه دولت چهاردهم توجه ویژه به توسعه متوازن و پاسخگویی به مطالبات مردم است و در شهرستان دشتی نیز این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

