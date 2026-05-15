ساعی: شاهنامه «گل سرسبد حماسه ایران و جهان» است

عباس ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با روز زبان و ادب فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، درباره جایگاه حماسه در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: شاهنامه گل سرسبد حماسه ایران و حماسه جهان است. نفوذ این اثر آنچنان گسترده و فراگیر بوده که دیگر حماسههای ما را تحتالشعاع قرار داده است؛ در حالی که شاهنامه تنها بخشی از ادبیات حماسی ایران را نمایندگی میکند و ما در کنار آن متون ارزنده حماسی فراوان دیگری نیز داریم.
وی افزود: البته پدیدآورندگان آن آثار به توانایی و قدرت فردوسی نبودند. همین مسئله نشان میدهد که حماسه با ایران و نژاد آریایی نوعی آمیختگی جداییناپذیر دارد. کمتر میتوان قوم ایرانی را بدون حماسه تصور کرد. این قوم از سپیدهدم آفرینش تا امروز، متون گرانبار و ارزشمند حماسی داشته و هرگز بدون حماسه زندگی نکرده است.
این شاعر با اشاره به جایگاه جهانی فردوسی تصریح کرد: فردوسی از قلههای ادبیات جهان است، نه فقط ایران. در ادبیات جهانی کمتر کسی را میتوان همتراز او دانست. این فقط ادعای ما ایرانیها نیست، بلکه پژوهشگران و مستشرقان بسیاری که تاریخ و ادبیات ایران را بررسی کردهاند نیز به این مسئله اذعان دارند که فردوسی در ادبیات حماسی جهان تافتهای جدابافته است.
ساعی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: به گمان من این روزها بیش از همیشه به فردوسی و شاهنامه گذرمان میافتد. شاهنامه تبارنامه ملی ماست و روزگاری معتبرترین سند زبان فارسی و پشتوانه بزرگ فرهنگی ما بود و همچنان نیز هست. اما امروز، با توجه به رخدادهایی که برای ایران عزیز پیش آمده و در شرایطی که مدتهاست درگیر وضعیت جنگ و صلح هستیم و تجربه رویارویی با قدرتهای بزرگ جهانی را داشتهایم، بُعد حماسی شاهنامه بیش از همیشه خود را نشان میدهد.
وی ادامه داد: شاهنامه مانند مادری مهربان میتواند همیشه به فریاد فرزندانش، یعنی ما ایرانیها برسد. زمانی زبان ارزشمند فردوسی فریادرس ماست و زمانی برای برانگیختن احساسات حماسی، شجاعت و دلاوری به آن نیاز پیدا میکنیم. شاهنامه همیشه میتواند به داد ما برسد.
نظر شما