به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلیل بامشکی، معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اظهار کرد: جشنواره بینالمللی سیمرغ با الهام از قهرمانان شاهنامه فردوسی شکل گرفت و قرار بر حضور میهمانان متعددی از کشورهای مختلف بود، اما متاسفانه با وقوع جنگ تحمیلیسوم حضور هنرمندان خارجی لغو شد.
معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: این جشنواره با هدف احیا و ترویج هنر نقالی، پاسداشت فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی-اسلامی و بیان ارزشهای اخلاقی و دینی در بخشهای مختلف از جمله بیان سیره حضرت رضا (ع)، ترویج اخلاق و جوانمردی برگرفته از شاهنامه فردوسی، زنده نگهداشتن معارف علوی و واقعه غدیر خم و عاشورا، شاهنامه و میهندوستی، خردورزی، یزدانپرستی و حماسهسرایی برگزار شد.
وی اضافه کرد: ۲ هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و پس از سه دوره داوری، ۳۰ نفر از برگزیدگان به مرحله نهایی راه یافتند.
بامشکی ادامه داد: در بخش پیشکسوتان از اساتید مسعود شاهنگی، رضا بیابانی و جواد همایونی تجلیل شد.
معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: در بخش نقالی بزرگسالان نیز مهرداد کاووسی و آتنا بیات به ترتیب اول و دوم شدند و رتبه سوم نیز به صورت مشترک به امیرعلی حسینی و علی محمدی رسید.
وی افزود: در بخش نقالی کودک و نوجوان نیز بهاره اسماعیلی اول شد، مارتینا منوچهر و درسا تکویی به صورت مشترک دوم و مرسا برزگر و مهرداد دخایی نیز به صورت مشترک سوم شدند.
بامشکی اضافه کرد: بخش شاهنامه خوانی کودک و نوجوان نیز رتبه اول نداشت، حسامالدین معین دوم شد و خواهران شجاعی نیز سوم شدند.
معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: در بخش شاهنامه خوانی بزرگسالان نیز پوریا بازرگان و مهسا عبدلی به ترتیب اول و دوم شدند و این بخش رتبه سومی نداشت.
وی ادامه داد: در بخش ضرب و زنگ نیز مرشد قدیری حائز تجلیل شد، رتبه اول و دوم در این بخش خالی ماند و ارسلان قدیری و ایمان قاسمی به صورت مشترک سوم شدند.
بامشکی گفت: در بخش نقالی معاصر نیز مصطفی جعفری اول و نیلوفر قاسمی سوم شدند و این بخش نیز رتبه دومی نداشت.
