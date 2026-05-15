۱۰ هتل مشهد دارای نشان استاندارد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری در جلسه برنامه‌ریزی برای استانداردسازی هتلینگ و مراکز اسکان در استان اظهار کرد: استاندارد یعنی نظم‌بخشی در یک فرآیند گسترده برای اعتماد مشتری و مصرف‌کننده و در اسلام همان رفتار و کردار و اعتدال در برنامه‌ریزی یک مسلمان است و ما اولین استان در کشور در بحث استانداردسازی و ذیل تصمیمات دو مدیرکل استاندارد و میراث فرهنگی و گردشگری و در چارچوب برنامه‌های مجمع هتلداران، ۱۰ هتل دارای نشان استاندارد داریم این وقتی معنادارتر است که در کل کشور ۱۱ هتل دارای این نشان هستند که ۱۰ مورد در اختیار مشهد است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: در موضوع هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها در این مورد برنامه داریم.

وی با اشاره به رویکرد اعتدالی در مدیریت گفت: واقعیت امر این است که من یک طلبه و شاگرد رهبر معظم انقلاب و دیگر بزرگان علوم دینی هستم و در مدت زندگی و فعالیت به تنها چیزی که اعتقاد داشتم، کار به‌دور از افراط و تفریط بوده است.

عسکری تأکید کرد: اعتدال بهترین راه ثواب و تقواپیشگی است و تقوا از نظر جامعه‌شناختی یعنی رفتار و کردار که یک استاندارد داشته باشد و استاندارد اطمینان‌آفرینی دارد و ناگاهی در اعمال و قانون باعث افراط شده و در نتیجه بسیاری افراد را از خودمان دور می‌کنیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: من در دوره نمایندگی مجلس و در آن زمان اعتدال در قانون‌گذاری را نوشتم که تضمین‌کننده شرایط است و اگر خارج از این مفاهیم بخواهیم عمل کنیم، از انصاف و خدمت صادقانه اجتماعی دور و راهی جز افراط و تفریط و تباهی جامعه نخواهد بود و این خود اصل ماهیت دینداری و عمل‌گرایی ما است.

وی با اشاره به جایگاه مشهد در حوزه گردشگری و زیارت گفت: مشهد با ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۴ میلیون زائر خارجی، نمونه‌ترین شهر در جهان است و حتی بسیاری از اروپاییان علاقه به حضور در این شهر و گردشگری در آن را دارند و این برای ما در استاندارد جهانی حس آبرومندی به همراه خواهد داشت.

عسکری ادامه داد: در ستاد خدمات سفر نیز به موضوع رفاه زائران و اسکان توجه خاص شده است و در رسیدگی به این مورد نیز سعی شده پیگیری‌های دقیقی انجام شود و در مورد وضعیت کمی و کیفی زائران خارجی و در کمیته زائران خارجی که به عهده نمایندگی وزارت امور خارجه است، توصیه شده به قاعده رفتار کنیم و با رضایتمندی آنان مواجه باشیم و نوع نگاه به مشهد یک گستره نگاه به ایران خواهد شد و از نظر داخلی نیز در هر سه سال کل جمعیت ایران در مشهد حضور دارند و این خود یک ظرفیت تبلیغی، اقتصادی، تفریحی و فرهنگی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری در پایان تأکید کرد: در مورد مسیر حرم تا حرم نیز برنامه گسترش این پروژه را داریم تا بتوانیم تسهیل‌گری کاملی داشته باشیم و به‌عنوان دولت موفق تسهیل‌گر در این موضوع عمل کنیم و از نظر من با همراهی و همکاری تمامی بخش‌ها، به توفیق خداوند افق روشنی در مقابل ما قرار دارد.