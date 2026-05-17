به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی باقری ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته میراث فرهنگی در مشهد با ارائه گزارشی از عملکرد این یگان در سال ۱۴۰۴، از کاهش قابل توجه جرایم در حوزه میراث‌فرهنگی استان خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با مقایسه آمار سال ۱۴۰۴ با سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در بخش حفاری‌های غیرمجاز، تعداد پرونده‌ها از ۴۸ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۲۷ درصدی است.

وی افزود: در حوزه تجاوز به حریم آثار تاریخی نیز آمار از ۶ مورد در سال ۱۴۰۳ به یک مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر افت ۸۳ درصدی در این بخش است. همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز از ۳۵۸ مورد به ۱۵۵ مورد رسیده و ۵۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.

باقری ادامه داد: در مجموع کل جرایم ثبت‌شده در این حوزه، استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل با کاهش ۴۳ درصدی مواجه بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به برخی جرایم افزایشی گفت: در بخش تخریب، آمار سال ۱۴۰۴ به ۴۱۹ مورد رسیده و نسبت به سال قبل ۱۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در حوزه مرمت غیرمجاز نیز تعداد موارد از یک مورد در سال ۱۴۰۳ به ۲ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. در زمینه کشف فلزیاب‌ها نیز آمار نسبت به سال گذشته بدون تغییر و در سطح ۵۵ مورد باقی مانده است.

وی با اشاره به تازه‌ترین عملیات یگان حفاظت اظهار کرد: بر اساس آماری که تا سه روز قبل جمع‌بندی شده، برخی مأموریت‌های جدید هنوز در آمار نهایی ثبت نشده است. از جمله شب گذشته در کوه‌های روستای زکریا، ۴ حفار غیرمجاز دستگیر شدند و پرونده قضایی آنان در حال تشکیل است.

باقری درباره وضعیت جرایم مرتبط با آثار ثبتی و غیرثبتی نیز گفت: در این بخش، مجموعاً ۵۱ درصد کاهش ثبت شده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان رضوی درباره دستگیری متهمان نیز افزود: در بخش افراد بومی، آمار دستگیری‌ها از ۱۱۷ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۶ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که یک درصد کاهش را نشان می‌دهد و در مجموع کل دستگیری‌ها نیز کاهش ۲ درصدی ثبت شده است.

وی همچنین به آمار کشفیات اشاره کرد و گفت: در حوزه اشیای تاریخی اصل، کشفیات از ۵۵۰ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که ۲۵ درصد کاهش داشته است. اما در بخش اشیای تاریخی بدل، آمار کشفیات از ۵۸ مورد به یک‌هزار و ۴۷ مورد افزایش یافته که رشد کم‌سابقه یک‌هزار و ۷۰۵ درصدی را نشان می‌دهد.

باقری ادامه داد: در مجموع کشفیات اصل و بدل، ۱۰۳ درصد افزایش ثبت شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات مراقبتی یگان حفاظت گفت: همکاران این یگان به‌طور روزانه به‌صورت میانگین از ۱۴۰ تا ۱۶۰ اثر تاریخی در سطح استان سرکشی می‌کنند. همچنین در ایام ۱۲ روزه جنگ رمضان، با دستور ویژه، پایش و سرکشی از بناهای تاریخی خارج از محدوده‌های شهری با حساسیت بیشتری انجام شد.

وی افزود: با وجود این اقدامات، مجموع سرکشی‌ها نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.

باقری از فعالیت سامانه سراسری ۰۹۶۲۹ برای دریافت گزارش‌های مردمی خبر داد و گفت: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و گزارش‌های مردمی همانند سامانه ۱۱۰ دریافت و پیگیری می‌شود. به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ مورد گزارش مردمی ثبت شده که در این حوزه ۱۵ درصد افزایش داشته است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی به توزیع شهرستانی برخی جرایم اشاره کرد و گفت: در حوزه حفاری‌های غیرمجاز در سال ۱۴۰۴، نیشابور با ۱۳ مورد، مشهد با ۳ مورد، سبزوار با ۴ مورد، کاشمر با ۲ مورد و تربت‌حیدریه، فریمان و گلبهار هرکدام با یک مورد از جمله شهرستان‌های دارای بیشترین پرونده‌ها بوده‌اند.

وی درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: در این بخش، نیشابور با ۲۳ مورد، تربت‌جام با ۹۵ مورد، گناباد با ۱۴ مورد و توس با ۲۰ مورد در شمار شهرستان‌های دارای بیشترین آمار قرار دارند.

باقری تأکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و گزارش‌های مردمی نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با جرایم این حوزه دارد.