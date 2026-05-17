۲۵ اثر تاریخی در خراسان رضوی مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حلاج مقدم ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته میراث فرهنگی در موزه بزرگ خراسان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث تاریخی اظهار کرد: اگر در حفاظت از میراث فرهنگی به‌درستی عمل کنیم، هیچ فرد یا کشوری نمی‌تواند تمدن ایران را زیر سؤال ببرد. ایران از کهن‌ترین خاستگاه‌های تمدنی جهان است و حفظ آثار تاریخی آن وظیفه‌ای ملی محسوب می‌شود.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به تهدیدهایی که گاه علیه آثار فرهنگی ایران مطرح شده است، افزود: این نوع اظهارات ناشی از ناآگاهی نسبت به تاریخ و تمدن ایران است. ملت ایران همواره نشان داده‌اند که نسبت به هویت فرهنگی و تاریخی خود حساس هستند و در دفاع از آن ایستادگی می‌کنند.

وی تأکید کرد: سیاست اصلی وزارت میراث فرهنگی صیانت و حفاظت از آثار تاریخی است، اما در کنار آن باید نگاه توسعه‌ای نیز به میراث فرهنگی وجود داشته باشد. نگاه صرفاً اقتصادی یا صرفاً عمرانی به آثار تاریخی می‌تواند آسیب‌زا باشد و باید با افزایش آگاهی عمومی از این موضوع جلوگیری کرد.

حلاج مقدم یکی از مهم‌ترین راهکارها را گفتمان‌سازی در جامعه دانست و گفت: حفاظت از میراث فرهنگی باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود. رسانه‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند و می‌توانند با معرفی آثار تاریخی، آیین‌ها، آداب و رسوم و هنرهای سنتی در شکل‌گیری این گفتمان نقش‌آفرینی کنند.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با بیان اینکه میراث فرهنگی تنها به بناهای تاریخی محدود نمی‌شود، ادامه داد: هنرهای سنتی، صنایع دستی و بسیاری از عناصر فرهنگی نیز جزو میراث فرهنگی محسوب می‌شوند و معرفی و ترویج آن‌ها می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی جامعه کمک کند.

وی گفت: انتظار داریم رسانه‌ها در طول سال و نه فقط در هفته میراث فرهنگی، بخشی از ظرفیت خود را به معرفی میراث فرهنگی اختصاص دهند. این اقدام می‌تواند موجب افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از آثار تاریخی شود.

حلاج مقدم همچنین به وضعیت اعتبارات حوزه میراث فرهنگی در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه پروژه‌های عمرانی اداره کل در نظر گرفته شد که بخش قابل توجهی از آن در حوزه‌های مختلف هزینه شد. با این حال، به دلیل شرایط خاص کشور و برخی بحران‌ها، بخشی از برنامه‌های مرمتی با تأخیر مواجه شد.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی بیان کرد: در هفته میراث فرهنگی عملیات مرمت ۲۵ اثر تاریخی در استان آغاز خواهد شد که برای این پروژه‌ها منابع قابل توجهی اختصاص یافته است.

وی درباره اولویت‌بندی پروژه‌های مرمتی نیز گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ما تمرکز بر پروژه‌هایی است که سال‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند. تلاش می‌کنیم با تجمیع اعتبارات، این پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم تا آثار تاریخی سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

حلاج مقدم تصریح کرد: هدف ما این است که بناهای تاریخی پس از مرمت، کاربری‌های مناسب پیدا کنند؛ از جمله تبدیل به اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز فرهنگی یا بازارچه‌های صنایع دستی، تا علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، به رونق اقتصادی و گردشگری نیز کمک شود.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی جذب مشارکت مردمی و بخش خصوصی را یکی از اولویت‌های مهم این حوزه دانست و گفت: در سال گذشته عملیات مرمت ۹۹ اثر تاریخی در استان انجام شد که حدود ۴۸ مورد از آن‌ها با مشارکت بخش خصوصی، خیرین، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت گرفت.

وی تأکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک سازمان نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است و با همراهی مردم، رسانه‌ها و بخش خصوصی می‌توان این سرمایه‌های ارزشمند تاریخی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.