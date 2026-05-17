به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد موسوی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی از ساماندهی مرکز اسناد و کتابخانه این ادارهکل خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۷۶۸ جلد کتاب و سند تاریخی فهرستنویسی و طبقهبندی شده تا در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان حوزه تاریخ و میراث فرهنگی قرار گیرد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری برنامههای هفته میراث فرهنگی همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت: آغاز هفته میراث فرهنگی با روز فردوسی، پیوندی حماسی میان فرهنگ، تاریخ و هویت ایرانی ایجاد کرد و شاهد حضور چشمگیر علاقهمندان زبان و ادبیات فارسی و شاهنامهخوانان در این برنامهها بودیم.
وی افزود: در این رویدادها بیش از ۱۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم، پژوهشگران، علاقهمندان فرهنگ و مسئولان حضور داشتند که نشاندهنده توجه جامعه به میراث فرهنگی و ادبی کشور است.
موسوی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اسناد و کتابخانه این مجموعه اظهار کرد: در ماههای اخیر بیش از سه هزار و ۷۶۸ جلد کتاب و سند تاریخی فهرستنویسی و طبقهبندی شده تا در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی از طراحی «داستان موزه» در موزه بزرگ خراسان خبر داد و گفت: در این طرح، تاریخچه و روند شکلگیری آثار و رویدادهای تاریخی به صورت روایتمحور و بر اساس یک جدول زمانی برای بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی پیشبینی شده در استان افزود: در مجموع ۸۷ عنوان برنامه فرهنگی، پژوهشی و هنری در سطح استان برنامهریزی شده که شامل نمایشگاهها، برنامههای رادیویی، نشستهای تخصصی و برنامههای مرتبط با شاهنامه و ادبیات حماسی است.
موسوی برگزاری نمایشگاه آثار تاریخی، اجرای تورهای بازدید از بناهای تاریخی، برنامههای معرفی موزهها همچنین حمایت از هنرمندان صنایع دستی را از دیگر اقدامات ادارهکل میراث فرهنگی استان عنوان کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی همچنین از اجرای عملیات مرمت در ۲۵ بنای تاریخی در سطح استان خبر داد و گفت: در کنار این اقدامات، چهار واحد اقامتی گردشگری نیز در حال آمادهسازی است تا ظرفیت گردشگری منطقه افزایش یابد.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت رسانهها در معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان گفت: اطلاعرسانی و آگاهیبخشی نقش مهمی در حفظ و حراست از میراث فرهنگی دارد و انتظار داریم رسانهها در این مسیر همکاری بیشتری داشته باشند.
موسوی از خیرین و سرمایهگذاران دعوت کرد تا در مرمت و احیای بناهای تاریخی استان مشارکت کنند و افزود: خراسان رضوی دارای ظرفیتهای گسترده تاریخی و فرهنگی است که با همکاری مردم، رسانهها و بخش خصوصی میتوان از این ظرفیتها برای توسعه گردشگری و معرفی هرچه بهتر استان بهره برد.
