۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

برگزاری آزمون تخصصی حفظ قرآن در گرگان؛ رقابت ۶۱ حافظ برای دریافت مدرک

گرگان-رئیس تبلیغات اسلامی گرگان از برگزاری بیست‌ویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم در این شهرستان خبر داد و گفت: ۶۱ حافظ قرآن در سطوح مختلف در این دوره از آزمون شرکت کردند.

حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست‌ویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم در حوزه غرب استان به میزبانی شهرستان گرگان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این دوره ۶۱ نفر از حافظان قرآن کریم شامل برادران و خواهران حضور داشتند، افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حسین‌پور ادامه داد: این آزمون با هدف ارزیابی دقیق سطح علمی و مهارتی حافظان برگزار شده و شرکت‌کنندگان در صورت کسب امتیاز لازم، به مراحل بعدی راه پیدا خواهند کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان تأکید کرد: محدودیتی در تعداد پذیرفته‌شدگان وجود ندارد و هر یک از شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حد نصاب نمره شوند، می‌توانند به مرحله بعدی این دوره راه یابند.

وی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری مرحله بعدی آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

