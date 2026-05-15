شهید موسوی تا آخرین لحظه سرباز واقعی ایران باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم عبدالرحمان ساسانیان فرد شامگاه جمعه در اجتماع هفتاد و ششم مردم قوچان و در مراسم اربعین شهادت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی با اشاره به شخصیت و زندگی نظامی این شهید والامقام، اظهار کرد: شهید موسوی بیش از ۳۶ سال خدمت صادقانه در ارتش داشت و از زمان که سرگرد بود تا رسیدن به رتبه سرلشکری و فرماندهی کل ارتش هیچ تغییری در اخلاق و منش او ایجاد نشد و همواره مردی خداترس و سرباز واقعی ایران بود.

وی افزود: شهید موسوی همواره جان خود را در راه وطن، رهبری و ملت ایران فدا می‌کرد و همواره بر عشق و وفاداری به ملت ایران تاکید داشت.

فرمانده لشکر ۷۷ خراسان ادامه داد: هدف او خدمت بی‌وقفه در راه دفاع از کشور بود آنطور که همیشه میگفت حتی اگر هزار بار کشته شوم باز هم برای ایران فدا خواهم شد.

امیر ساسانیان فرد به اهمیت راهبردهای نظامی و نگاه کلان شهید موسوی اشاره کرد و گفت: زمانی که این شهیدبزرگ فرمانده ارتش شد سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی خود را در کتابچه‌ای ۴۰ صفحه‌ای به ما ارائه داد که اصلی‌ترین محورهای این برنامه‌ها حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و آمادگی کامل برای مقابله با دشمنان خارجی به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا بود.

وی با تأکید بر روحیه انقلابی و ملی شهید موسوی افزود: از دوران ستوانی در لشکر ۲۸ سنندج همواره آماده انجام عملیات دفاعی و حتی اقدام‌های انتحاری علیه دشمنان ایران بود این روحیه الهام‌بخش همه فرماندهان و نیروهای مسلح ایران شد.

فرمانده لشکر ۷۷ خراسان با یادآوری اقتدار امروز نیروهای مسلح ایران تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، آموزش و اتحاد ملی قادر هستند در مقابل هر تهدیدی از جمله تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند.

امیر ساسانیان فرد بیان کرد: ما با تجهیزات داخلی و توان بومی آمادگی کامل رزمی و دفاعی داریم و این آمادگی‌ها همواره در تمرینات و رزمایش‌ها افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به تجربه تاریخی ایران در حفظ استقلال کشور گفت: در طول تاریخ تنها جمهوری اسلامی ایران توانسته است حاکمیت ملی کشور را حفظ کند، در دوران قاجار و پهلوی بخش‌هایی از خاک کشور از دست رفت اما انقلاب اسلامی و هدایت حضرت امام و مقام معظم رهبری باعث شد ایران همواره موجودیت خود را حفظ کند.

فرمانده لشکر ۷۷ خراسان با بیان دستاوردهای دفاعی ایران، تاکید کرد: در طول جنگ‌ها و تهدیدات خارجی ما هیچ‌گاه تسلیم نشده‌ایم و همواره پیروز میدان بوده‌ایم، امروز نیز توانمندی نیروهای مسلح ایران در بخش زمینی، هوایی، دریایی و پدافند به حدی رسیده است که هیچ تهدیدی نمی‌تواند ما را غافلگیر کند.

امیر ساسانیان فرد با اشاره به نقش مردم و نیروهای مردمی در حفظ امنیت کشور بیان کرد: پیروزی در میادین دفاعی و دیپلماتیک تنها با اتحاد و همکاری همه مردم و نیروهای مسلح ممکن است ما با اعتماد به خدا و اتکا به مردم در هر شرایطی آماده دفاع از کشور هستیم و تحت هیچ شرایطی زیر بار زور و ذلت نخواهیم رفت.