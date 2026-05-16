فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شروع فصل کوچ، بهسازی مسیرهای عشایری با اولویت‌بندی مشخص و سرعت مطلوب در حال اجراست.

وی گفت: استان ایلام با بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه عشایری، یکی از مناطق مهم در الگوی کوچ‌رو کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از این میزان، یک هزار و ۳۱۱ کیلومتر مربوط به مناطق ییلاقی و یک هزار و ۲۹۸ کیلومتر مربوط به مسیرهای قشلاقی است که این گستردگی، ضرورت نگهداری منظم و مستمر این راه‌ها را دوچندان می‌کند.

یاسمی عنوان کرد: بارندگی‌های زمستانی سال گذشته خسارت‌هایی قابل توجه به بخش‌هایی از ایل‌راه‌ها وارد کرده بود، اما با مساعد شدن شرایط جوی، عملیات مرمت با استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و همکاری مجموعه‌های مرتبط آغاز و تاکنون بیش از ۹۵ درصد مسیرهای ییلاقی بهسازی شده است.

به گفته وی، بهسازی ایل‌راه‌ها نقشی اساسی در تسهیل تردد عشایر، حفظ پایداری کوچ و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و معیشتی جامعه عشایری دارد.