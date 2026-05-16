۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۵

کلاردشت گنجینه‌ای از شگفتی‌های طبیعی و تاریخی است

کلاردشت - نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس گفت: کلاردشت گنجینه‌ای از شگفتی‌های طبیعی و تاریخی است که کمتر منطقه‌ای در کشور از چنین تنوعی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی شامگاه جمعه در نشستی با محوریت گردشگری، بر همافزایی دستگاه‌ها برای شکوفایی ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و تاریخی این شهرستان و تبدیل آن به مقصدی ماندگار برای گردشگران تأکید کرد.

اثنذنماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به جایگاه ممتاز کلاردشت در نقشه گردشگری کشور، تعامل سازنده و پیوسته با جامعه محلی و بهره‌گیری هوشمندانه از دانش بومی را کلید طلایی موفقیت در توسعه گردشگری مسئولانه و پایدار دانست.

وی با ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده این شهرستان اظهار داشت: کلاردشت گنجینه‌ای از شگفتی‌های طبیعی و تاریخی است که کمتر منطقه‌ای در کشور از چنین تنوعی برخوردار است. امید و انتظار ما این است که با تداوم این گفت‌وگوها، برنامه‌ریزی دقیق و تزریق اعتبارات هدفمند، جاذبه‌هایی همچون کاخ تاریخی اجابیت، رودخانه خروشان سردآبرود، تپه باستانی کلار با قدمتی چند هزار ساله، دشت سرسبز و چشم‌نواز چمن مکارود، پل مدرن و تماشایی زیپ‌لاین، دوچرخه هوایی، سربه‌فلک‌کشیده علم‌کوه و جنگل‌های کهن و ثبت‌جهانی هیرکانی، هر یک به قطب‌هایی جذاب، هویت‌بخش و درآمدزا برای گردشگری شهرستان کلاردشت و حتی کشور تبدیل شوند.

هم‌افزایی برای عبور از موانع و تسریع زیرساخت‌ها

مسعود وکیلی، فرماندار شهرستان کلاردشت نیز با ارائه گزارشی از روند برگزاری و اهداف این نشست، تصریح کرد: این جلسه به دبیری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با دو محور اصلی بررسی میدانی روند اجرای طرح‌های توسعه و پیشرفت گردشگری و همچنین ایجاد هماهنگی‌های لازم برای بازگشایی اصولی و میزبانی شایسته از گردشگران در مجموعه کاخ اجابیت برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، گزارشی جامع از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های گردشگری شهرستان به سمع و نظر حاضران رسید و چالش‌ها و موانع احتمالی پیش‌روی اجرای طرح‌ها به صورت دقیق و مصداقی کالبدشکافی شد. خروجی این بررسی‌ها، اجماع بر سر ضرورت هم‌افزایی تنگاتنگ و عملیاتی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، بخشداری و شوراها، برای رفع سریع موانع و شتاب‌بخشی به فرایند آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری بود.

فرماندار کلاردشت در ادامه با تأکید بر رویکرد متوازن مدیریت شهرستان در قبال توسعه و محیط زیست بیان کرد: شهرستان کلاردشت به‌عنوان یکی از جاذبه‌های مهم و شاخص طبیعی نه‌تنها در استان مازندران که در سطح ایران، از قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای برای جذب گردشگر و در نتیجه ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و پویایی اجتماعی برخوردار است.

وی تأکید کرد: اما خط قرمز ما در برنامه‌ریزی‌ها این است که در کنار توسعه گردشگری و بهره‌مندی از مواهب اقتصادی آن، حفاظت از این منابع خدادادی و سرمایه‌های بی‌بدیل زیست‌محیطی، با جدیت و حساسیت هرچه تمام‌تر مورد توجه قرار گیرد. ما به دنبال گردشگری هستیم که طبیعت را تخریب نکند، بلکه خود حامی و ضامن بقای آن باشد.

