به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی شامگاه جمعه در نشستی با محوریت گردشگری، بر همافزایی دستگاهها برای شکوفایی ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و تاریخی این شهرستان و تبدیل آن به مقصدی ماندگار برای گردشگران تأکید کرد.
اثنذنماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به جایگاه ممتاز کلاردشت در نقشه گردشگری کشور، تعامل سازنده و پیوسته با جامعه محلی و بهرهگیری هوشمندانه از دانش بومی را کلید طلایی موفقیت در توسعه گردشگری مسئولانه و پایدار دانست.
وی با ترسیم چشماندازی روشن برای آینده این شهرستان اظهار داشت: کلاردشت گنجینهای از شگفتیهای طبیعی و تاریخی است که کمتر منطقهای در کشور از چنین تنوعی برخوردار است. امید و انتظار ما این است که با تداوم این گفتوگوها، برنامهریزی دقیق و تزریق اعتبارات هدفمند، جاذبههایی همچون کاخ تاریخی اجابیت، رودخانه خروشان سردآبرود، تپه باستانی کلار با قدمتی چند هزار ساله، دشت سرسبز و چشمنواز چمن مکارود، پل مدرن و تماشایی زیپلاین، دوچرخه هوایی، سربهفلککشیده علمکوه و جنگلهای کهن و ثبتجهانی هیرکانی، هر یک به قطبهایی جذاب، هویتبخش و درآمدزا برای گردشگری شهرستان کلاردشت و حتی کشور تبدیل شوند.
همافزایی برای عبور از موانع و تسریع زیرساختها
مسعود وکیلی، فرماندار شهرستان کلاردشت نیز با ارائه گزارشی از روند برگزاری و اهداف این نشست، تصریح کرد: این جلسه به دبیری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با دو محور اصلی بررسی میدانی روند اجرای طرحهای توسعه و پیشرفت گردشگری و همچنین ایجاد هماهنگیهای لازم برای بازگشایی اصولی و میزبانی شایسته از گردشگران در مجموعه کاخ اجابیت برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، گزارشی جامع از آخرین وضعیت پیشرفت پروژههای گردشگری شهرستان به سمع و نظر حاضران رسید و چالشها و موانع احتمالی پیشروی اجرای طرحها به صورت دقیق و مصداقی کالبدشکافی شد. خروجی این بررسیها، اجماع بر سر ضرورت همافزایی تنگاتنگ و عملیاتی میان دستگاههای اجرایی مرتبط، از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، بخشداری و شوراها، برای رفع سریع موانع و شتاببخشی به فرایند آمادهسازی زیرساختهای گردشگری بود.
فرماندار کلاردشت در ادامه با تأکید بر رویکرد متوازن مدیریت شهرستان در قبال توسعه و محیط زیست بیان کرد: شهرستان کلاردشت بهعنوان یکی از جاذبههای مهم و شاخص طبیعی نهتنها در استان مازندران که در سطح ایران، از قابلیتهای فوقالعادهای برای جذب گردشگر و در نتیجه ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و پویایی اجتماعی برخوردار است.
وی تأکید کرد: اما خط قرمز ما در برنامهریزیها این است که در کنار توسعه گردشگری و بهرهمندی از مواهب اقتصادی آن، حفاظت از این منابع خدادادی و سرمایههای بیبدیل زیستمحیطی، با جدیت و حساسیت هرچه تمامتر مورد توجه قرار گیرد. ما به دنبال گردشگری هستیم که طبیعت را تخریب نکند، بلکه خود حامی و ضامن بقای آن باشد.
