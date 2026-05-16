فهرست نهایی جایزه اورول ۲۰۲۶ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آیریش تایمز، کتاب «هر کسی هنوز اینجا است» نوشته لیادان نی چوین در فهرست نهایی جایزه اورول برای داستان سیاسی به ارزش ۵۰۰۰ پوند قرار گرفته است.
اسکارلت بارون، داور این جایزه با اشاره به درهم تنیدگی گذشته سیاسی و حال سیاسی در این کتاب که فضایی سرشار از غم و معنا ایجاد میکند، گفت: من عاشق جسارت استعارههای ساخته و پرداختهشدهاش شدم؛ دیالوگهای محکم و بینقصش، توجه خیرهکنندهاش به قدرت سکوت و ناگفتهها. من بهویژه شیوههایی را تحسین کردم که در آنها هر داستان، صدایی بسیار متمایز اما اغلب گریزان را تداعی میکند و خواننده را درگیر تلاش برای درک تاریخچههای شخصی و خانوادگی هر شخصیت میکند - تاریخچههایی که حتی وقتی آشکارا و بهطور آسیبزا سیاسی نیستند، به شکلی نامحسوس سیاسی به نظر میرسند.
کوین پاور، در نقد این کتاب در روزنامه آیریش تایمز، نوشت: این کتابی درخشان و قابل توجه است، مجموعهای از ۶ داستان کوتاه از یک نویسنده تازهکار که بیدرنگ میتواند در میان دستاوردهای ادبی برجسته قرن بیست و یکم در نظر گرفته شود.
دیگر نامزدهای نهایی بخش داستان سیاسی بنیاد اورول عبارتند از:
تهمیما انام با رمان «قیام» که داستان گروهی از زنان برده را دنبال میکند که در جزیرهای در حال غرق شدن، شورشی را شعلهور میکنند
سوزان چوی با «چراغ قوه» که درباره ناپدید شدن پدری در قارهها و دههها است
آی.او.اچرون با رمان «آرامش ستارگان دوردست» که اسطوره و علم را در داستان یک فیزیکدان بااستعداد نیجریهای که گرفتار رؤیاهاست ترکیب میکند
بن لرنر با رمان «رونویسی» که به بررسی وابستگی انسان به فناوری میپردازد
دانیال معینالدین با رمان «اینجا جایی است که مار زندگی میکند» که تصویری زنده از کاست، سرمایه و بقا در پاکستان ترسیم میکند
داگلاس استوارت با «جان جان» که اثرات مخرب زندگی مخفیانه را آشکار میکند
و «یک مرد خصوصی» نوشته استفانی سی-کویا که عشق و ایمان ممنوعه را در دهه ۱۹۵۰ انگلستان بررسی میکند.
پیش از این آنا برنز، نویسنده دیگر اهل بلفاست، با رمان «شیرفروش» و کلر کیگان با رمان «چیزهای کوچک مثل اینها» برنده جایزه رمان سیاسی جورج اورول شده بود.
نامزدهای نهایی بخش نویسندگی سیاسی ۲۰۲۶ عبارتند از:
«فرار از کابل» نوشته کارن بارتلت درباره نجات قضات زن افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت
«اسرائیل: چه اشتباهی رخ داد؟» نوشته بارتوف، درباره تغییرات در صهیونیسم و خشونتی که اسرائیل/فلسطین را شکل میدهد
«سرزمینهای متلاشیشده» نوشته سم دالریمپل، درباره چگونگی تجزیه امپراتوری هند به کشورهای آسیای جنوبی امروزی
«برای خورشید پس از شبهای طولانی» نوشته نیلو تبریزی و فاطمه جمالپور، مستندی شخصی و ادبی درباره جنبش زنان
«سه سال در آتش» خاطرات جنگی آندری کورکوف از اوکراین
«رقصندگان دیوار» تصویر یی-لینگ لیو از زندگی پشت دیوار آتش بزرگ چین
«عناصر قدرت» نیکولاس نیارکوس، درباره مسابقه جهانی باتری-فلز میپردازد
«حواریون استالین» آنتونیا سنیور، درباره ۵ کمبریجی بدنام
نامزدهای نهایی بخش روزنامهنگاری اورول عبارتند از:
از میانمار و موزامبیک گرفته تا راهروهای وایتهال، فینالیستهای جایزه روزنامهنگاری اورول امسال، مسئولیتپذیری را به هر جا که منتهی شود، دنبال میکنند.
روزنامهنگاران منتخب، جنایات در فلسطین، همدستی بریتانیا در جنایات جنگی در سودان و کشتارهای نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان را در گزارشهایی بررسی کردهاند که به ارزشهای شجاعت، شفافیت و وفاداری به حقیقت اورول احترام میگذارد.
این فینالیستها عبارتند:
تحقیقات الجزیره/ علی فاول، فیونا مکگرگور، درو امبروز و شبکه برمه وی جی
مدز بروگر/ بیبیسی ۴
مانیشا گانگولی/ گاردین
کریستینا لمب/ ساندی تایمز
آنا لانکس/ ۱۸۴۳، اکونومیست
پانورامای بیبیسی/ هانا اوگریدی، جوئل گانتر، اندرو هد، ریچارد بیلتون، روری تینمن
الکس پری/ پولیتیکو
مارک تاونزند، با گزارشهای تکمیلی از النا مورسی و لور بولینیر/ گاردین
برندگان امسال ۲۵ ژوئن(۱۴ تیر) در لندن معرفی خواهند شد.
نظر شما