یک رمان جدید از جیمز باند در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، در حالی که مجموعه فیلمهای جیمز باند در حال تلاش برای ساخت فیلم جدیدی تحت نظارت استودیو آمازون امجیام است، طرفداران این داستانها میتوانند به زودی طعم ماجراجویی جدیدی از این ابرجاسوس نمادین را بچشند.
این در حالی است که باند با انتشار یک بازی کامپیوتری جدید تحسینشده با عنوان «نخستین نور: 007» نوعی رنسانس را تجربه میکند.
طبق گزارش MI6 که خانه نشر آثار جیمز باند است، چارلی هیگسون، نویسنده «باند جوان» که در کتاب قبلیاش جیمز باند نوجوان را در دهه 1930 به عنوان محصل کالج خلق کرده بود، بار دیگر با انتشارات ایان فلمینگ همکاری کرده و این بار اولین رمان بلندش درباره جیمز باند را برای بزرگسالان نوشته است. قرار است این کتاب جدید در سپتامبر 2026 به قفسههای فروشگاهها بیاید و از همین حالا پیشسفارشها برای خرید آن فعال شده است.
اطلاعات زیادی درباره رمان جدید در دست نیست، جز اینکه عنوان آن «سلطان صفر» (King Zero) است.
در خلاصه رسمی داستان آمده است: لو شیفر. دکتر نو. گلدفینگر. جیمز باند با همه آنها روبهرو شده است. اما اکنون جهان در حال تغییر است و حتی ۰۰۷ هم نمیداند چه چیزی در انتظار اوست...
همه چیز با قتل یک مامور در صحرای عربستان سعودی شروع میشود. فقط یک خائن میتوانست آنقدر اطلاع داشته باشد که بتواند او را به زمین بزند. اما حتی جیمز باند هم نمیتواند حدس بزند چه رازی ارزش کشتن او را دارد تا بخواهد آن را حفظ کند.
در حالی که باند ردپای قاتل را در سراسر جهان دنبال میکند، متوجه نمیشود که شمارش معکوس از قبل آغاز شده و مردی با قدرتی بیش از آنچه او میتوانست تصور کند، در سایهها پنهان شده است.
برای روبه رو شدن با یک شرور متفاوت با هر تبهکار دیگری دی کتاب «کینگزیرو» آماده شوید.
چارلی هیگسون نویسنده، تهیهکننده، بازیگر و از طرفداران پروپاقرص فیلمهای جیمز باند است. او نویسنده کتابهای مهیج برای بزرگسالان شامل «ضربه کامل» و «پادشاه مورچهها» است و همچنین پرفروشترین مجموعه کتابهای «باند جوان» در سطح بینالمللی با عنوانهای «باله نقرهای»، «تب خون»، «دو برابر شو یا بمیر»، «طلای طوفان» و «به فرمان سلطنتی» را نوشته است. وی کتاب هیجانانگیز آخرالزمانی نوجوانانه با عنوان «دشمن» را که برای ترساندن پسر 10 سالهاش نوشته نیز در کارنامه دارد.
هیگسون که در لندن زندگی میکند، در معرفی کتاب جدید گفت: خیلی سخت است که مردم را به کتاب علاقهمند کنی، بنابراین وقتی ناشری به این سطح از تلاش میرسد، حرفهای زیادی برای گفتن دارد. بالاخره بعد از بیش از ۲۰ سال تلاش در دنیای نوشتن جیمز باند، به اینجا رسیدم! اولین رمان بزرگ و بلند من از مجموعه باند در حال انتشار است و واقعاً هیجانانگیز است که بخشی از دنیای جیمز باند باشم. این یک چیز خاص است.
در همین حال، اخبار جسته و گریختهای برای بیست و ششمین فیلم جیمز باند منتشر میشود، اگرچه هنوز مشخص نیست کدام بازیگر نقش ۰۰۷ را بازی خواهد کرد.
در سالهای گذشته ۲۵ فیلم از مجموعه جیمز باند اکران شده که آخرین آن «وقتی برای مردن نیست»، پنجمین و آخرین فیلمی بود که دنیل کریگ در این نقش بازی کرد.
کتاب King Zero ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶( 2مهر) راهی کتابفروشیها خواهد شد.
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