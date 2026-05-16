به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: این کوله‌پشتی‌ها که نماد مظلومیت کودکان در یکی از تلخ‌ترین حوادث اخیر هستند، با هدف بازتاب جهانی این جنایت، در قالب «کاروان روایت شکست ۲۰ ساله» راهی سازمان ملل و موزه آن شدند.

وی افزود: در پی بمباران مدرسه شجره طیبه میناب که به شهادت بیش از ۱۶۸ کودک و معلم انجامید، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دست به اقدامی نمادین زد تا صدای کودکان قربانی‌شده را فراتر از مرزها ببرد. در این اقدام، دو کوله‌پشتی متعلق به «معین زینعلی» و «محمد شهدوستی» دانش‌آموزان شهید این مدرسه، با هماهنگی خانواده‌هایشان به سازمان ملل و موزه آن ارسال شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری افزود: کوله‌پشتی نمادی از زندگی روزمره و معصومیت کودکانی است که هر روز کتاب و دفترهایشان را در آن می‌گذاشتند و راهی مدرسه می‌شدند. اکنون یکی از این کوله‌پشتی‌ها، راهی مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک و دیگری به موزه سازمان ملل در وین شده‌اند.

این کوله‌پشتی‌ها از طریق اسدالله اشراق‌جهرمی سفیر ایران در اتریش به موزه سازمان ملل در وین و مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک ارسال شد.