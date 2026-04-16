به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «زنگ بهشت» با موضوع فاجعه و جنایت جنگی دشمنان در مدرسه شجره طیبه میناب، ساعت ۱۹ جمعه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ در میدان وحدت، جنب مسجد جامع لاهیجان و ساعت ۲۱ شنبه، بیست و نهم ماه جاری در ایستگاه فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پیادهراه فرهنگی شهدای رشت اجرامیشود.
این نمایش که تازه ترین اثر مجتبی خلیلی، هنرمند برگزیده بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در سال ۱۴۰۴ بهشمارمیرود، به سفارش مرکز تولید تأتر و تأتر عروسکی کانون و ازسوی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان تولید شدهاست.
نمایش «زنگ بهشت» روایتگر یک صفحه از دفتر نقاشی نا تمام است که در بین کولههای جا مانده دانشآموزان به دنبال نقاش خود میگردد؛ اما کولهها به همراه همه دفتر و کتابهای درسی گواهیمیدهند که دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب شهید شدهاند؛ خبری از نقاش نیست و این صفحه نقاشی، یادگار ماندگار دانشآموزانی است که جز عشق به وطن را قلم نمیزدند...
طرح این نمایش از «آرزو بهرامی»، با الهام از جنایت جنگی مدرسه میناب است و «مجتبیخلیلی» طراحی وکارگردانی، «محمد ابراهیمشریفیان» بازیگری، «امیردهقانی» موسیقی و همچنین، طراحی فضا و لباس این اثر نمایشی را «آدینه رحیمنژاد» برعهدهداشتهاند و طراحی پوستر این نمایش نیز کاری از «مهدی اسدیتبار» است.
نمایش «زنگ بهشت» در قالب رویداد «هزار رویا، یک نگاه » کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در بستر بزرگترین رویداد تولید، باز تولید و اجرای نمایش در سراسر کشورتهیهشده و روایتگر جنایتهای آمریکا و رژیمکودککش صهیونیستی در جنگ رمضان است.
