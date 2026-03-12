به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آستانه روز جهانی قدس ضمن دعوت از عموم مردم بهویژه کودکان و نوجوانان برای شرکت در این مراسم جهانی گفت: این نخستین راهپیمایی روز قدس است که در یک شرایط کاملا جنگی با رژیم اسراییل و آمریکا انجام میشود و همین مسأله سطح اهمیت راهبردی آن را بالا میبرد و باعث میشود مردم با هوشیاری و دقت در این روز جهانی حاضر شوند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری همچنین یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر را گرامیداشت و ابراز کرد: در حالی در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنیم که دلهایمان داغدار شهدای کودک و نوجوان بهویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب است. از این رو امسال حضور کودکان و نوجوانان در این راهپیمایی به صورت ویژه خواهد بود و از این طریق یاد و خاطره دوستان شهیدشان را گرامی میدارند.
علامتی همچنین افزود: در راهپیمایی روز جهانی قدس همه کودکان و نوجوانان به یاد شهدای مدرسه میناب با کولهپشتیهای مدرسهای خود در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد و با این اقدام یاد و خاطره آنها را گرامی میدارند.
