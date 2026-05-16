به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر نظری صبح شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به تبعات منفی انباشت ضایعات در واحدهای تجاری سطح شهر، اظهار کرد: جمع‌آوری غیرتخصصی ضایعات، به‌ویژه در محلات کم‌برخوردار، به یک بحران بهداشتی تبدیل شده و سلامت شهروندان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

وی احداث «شهرک ضایعات» را راهکاری اساسی برای برون‌رفت از این معضل دانست و افزود: شهرداری موظف است با جذب سرمایه‌گذار، مکان‌یابی دقیقی برای انتقال ضایعات در نظر بگیرد و این پروژه نه‌تنها یک اقدام ماندگار و منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری محسوب می‌شود، بلکه ظرفیت ایجاد اشتغال برای دست‌کم یک هزار نفر را دارا ا ست.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، زیست‌محیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از فقدان اراده جدی در شهرداری برای اجرای این طرح، نسبت به آلودگی آب‌های زیرزمینی و تخریب اراضی روستاهای حاشیه شهر به دلیل رهاسازی غیرمجاز پسماند و نخاله هشدار داد و بر لزوم هماهنگی شهرداری با بخشداری و دهیاری‌ها تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به معضل ورود زودهنگام دام‌ها به مراتع از نیمه اردیبهشت‌ماه اشاره کرد و خواستار تشدید نظارت دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی شد و ادامه داد : همچنین تعیین تکلیف پروژه میدان میوه و تره‌بار همدان با مشارکت کسبه تسریع شود.

شهرک ضایعات خلأ جدی مدیریت شهری و مطالبه قطعی مردم

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر همدان در ادامه نیز احداث شهرک ضایعات را یک ضرورت مغفول‌مانده خواند و گفت: این موضوع یکی از مطالبات به حق شهروندان است و باید در صدر اولویت‌های شهرداری قرار گیرد.

علی رضایی با اشاره به ضعف‌های موجود در حوزه آموزش تفکیک زباله از مبدأ، تصریح کرد: با وجود اقدامات صورت‌گرفته، همچنان در زمینه آگاهی‌بخشی و ایجاد مشوق‌های مؤثر برای شهروندان کاستی‌های جدی وجود دارد و نیازمند تخصیص اعتبارات و تمرکز بیشتری در این بخش هستیم.

وی حجم بالای پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۲۰ در خصوص مزاحمت‌های ضایعاتی را نشان‌دهنده ابعاد گسترده این معضل دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی راهگشای این مسیر است؛ اما متأسفانه در حال حاضر، جدیت لازم برای احداث شهرک ضایعات در بدنه شهرداری مشاهده نمی‌شود که این روند نیازمند اصلاح فوری است.