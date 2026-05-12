پلمب ۵ انبار ضایعاتی غیرمجاز در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، پطرس ترابی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس با پیگیری های مستمر و در راستای رسالت ذاتی خود طی بررسی و شناسایی انبارهای ضایعاتی غیرمجاز با دستور مقام قضایی و حمایت دادستان شهر بندرعباس، نسبت به پلمب انبارهای غیرمجاز اقدام می کند.

وی ادامه داد: جمع آوری، نگهداری و خرید و فروش پسماند بدون مجوز شهرداری ممنوع است و بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها فعالیت غیرقانونی در این زمینه توسط قانون گذار جرم طلقی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به پلمب این انبارها افزود: انبارها واقع در محله نخل ناخدا کوچه های نامداران ۳۵ و ۲۵ و امواج ۵ بودند که علاوه بر پلمب، ضایعات موجود در انبارها جمع آوری شد و همچنین انشعاب آب این انبارها نیز توسط اداره آب و فاضلاب قطع شد.

پطرس ترابی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و مقامات قضایی آن، به پاس همکاری و صیانت از حقوق عامه در راستای جلوگیری از معضلات بهداشت عمومی و محیط زیست که تهدید علیه شهروندان محسوب شده و این موضوع سلامت عمومی شهر و شهروندان را به خطر انداخته است، قدردانی نمود.