به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ تور رسانه‌ای سازمان دامپزشکی کشور از یک واحد بسته‌بندی برگزار شد.

علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری با اشاره به شرایط ویژه کشور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، گفت: طی ۴۷ سال گذشته در حوزه تولید فرآورده‌های خام دامی و تامین معیشت مردم از گوشت قرمز و ماهی تا عسل و لبنیات ۷۰ تا ۸۵ درصد غذای مردم با تمام سختی‌ها در داخل انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: ما توانستیم در حوزه تولید با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان دامپزشکی به کنترل بیماری‌های طی یک سال گذشته داشته باشیم؛ ضمن این که در هر فروشگاهی به وفور شاهد فرآورده‌های خام دامی هستیم.

این مسئول دولتی با بیان این که به عنوان سازمان دامپزشکی پشتیبان تولید هستیم، تصریح کرد: این یعنی تولیدات دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل بدون توقف تداوم داشته است.

وی افزود: ما در دامپزشکی وظیفه داریم با مؤلفه‌های سلامت و تشخیص به موقع، مسلط بر چرخش بیماری‌ها، آفات و ویروس‌ها باشیم. به عنوان مثال، سال گذشته یک ویروس جدید شناسایی شد و تب برفکی با سویه جدید با هزینه شدن ۴ هزار میلیارد تومان (همت) از سوی سازمان دامپزشکی و بخش خصوصی در مدت ۳ ماه کنترل نهایی شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: تامین منابع مثل واکسن، دارو، ریز مغذی ها و... توسط سازمان دامپزشکی باعث می‌شود تولید با سلامت کامل انجام شود.

رفیعی پور با اشاره به خودکفایی در حوزه تولید محصولات پروتئینی، ادامه داد: فرآورده‌های خام دامی در حوزه گوشت قرمز ۳۰ درصد، گوشت مرغ ۵۰ درصد و آبزیان ۱۰ درصد در قالب بسته‌بندی در بازار مصرف سهم دارند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به نقش شرکت‌های فعال بسته‌بندی، عنوان کرد: خرید محصولات از تولیدکنندگان منجر به استمرار تولید می‌شود. دومین نقش این شرکت‌ها، کاهش ضایعات و حتی صادرات این ضایعات است. بخشی از این ضایعات تبدیل به پودر گوشت و غذای دام می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به سلامت این فرآورده‌های خام دامی اشاره کرد و گفت: ایجاد این صنایع تبدیلی و تکمیلی ضروری است تا ضمن تضمین سلامت، ارزش افزوده برای محصولات به همراه داشته باشند.

وی با بیان این که محصولات تولیدی واحدهای بسته‌بندی مانند انواع فرآورده‌های دامی و لبنیات قابل رقابت با محصولات خارجی است، اظهار کرد: اگر تحریم‌ها نبود بسیاری از محصولات مانند انواع لبنیات در بازار جهانی تقاضا داشت.

این مسئول دولتی عنوان کرد: از شیر خام بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ محصول، گوشت مرغ ۷۰۰ محصول و گوشت قرمز ۲۰۰ محصول با ارزش افزوده تولید می‌شود.

کاهش انواع بیماری‌های دامی در سال ۱۴۰۴

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه سخنان خود به کنترل بیماری‌های استراتژیک در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و دو ماهه ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: کنترل بیماری‌ها و کانون‌ها در بیماری‌های استراتژیک مانند تب برفکی، تب مالت و... کاهش ۳۵ تا ۵۵ درصدی را شاهد هستیم.

وی افزود: این عدد در آبزیان ۳۰ تا ۳۵ درصد و طیور ۴۰ درصد ثبت شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاب‌آوری اقتصادی در تولید و تامین پروتئین کشور با نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی یادآور شد: سال گذشته با وجود ورود ویروس تب برفکی سویه جدید، ۱۴ هزار دام تلف شد و با کنترل و مدیریت از اپیدمی شدن آن جلوگیری شد.