۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۷

گودرزی: ایران به یکی از بازیگران اصلی عرصه بین‌الملل تبدیل شده است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: با اتحاد مقدس ملت و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح در مقابله با دشمن، آمریکا از جایگاه جهانی خود افول کرده و ایران به یکی از بازیگران اصلی عرصه بین‌الملل تبدیل شده است.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه «نه آمریکا، آمریکای قبل از ۹ اسفند است و نه ایران، ایران قبل»، اظهار کرد: به واسطه مقاومت و اتحاد مقدس ملت و نقش آفرینی نیروهای مسلح ایران در مقابله با ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی، آمریکا از جایگاه جهانی خود افول کرد و ایران به یکی از بازیگران اصلی عرصه بین الملل تبدیل شده است.

وی دستاوردهای ایران در جنگ رمضان را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت: آثار این دستاوردها نه فقط در خاورمیانه، بلکه در سراسر جهان مناسبات قدرت را تغییر داده است. امروز آمریکا هر اقدامی هم کند، آبروی بر باد رفته اش بازنخواهد گشت و روزبه روز بر ذلت و خفت او افزوده خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز ایران در بعد جدیدی از ابعاد جنگ تحمیلی قرار گرفته است؛ جنگی که جنگ امکانات و تجهیزات نیست، بلکه جنگ اراده هاست.

گودرزی تصریح کرد: تاب آوری ملت ایران ناظر به آینده روشن و پرفروغ پیش رو، آمریکا را در این مرحله نیز شکست خواهد داد و به فضل پروردگار، پیروزی نهایی نصیب ملت مقاوم و با ایمان ایران خواهد شد.

زهرا علیدادی

