افت قیمت جهانی طلا همزمان با تقویت دلار و اوراق خزانه آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه با کاهش قابل توجهی همراه شد و به پایینترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته رسید. تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانهداری این کشور از مهمترین عوامل فشار بر بازار طلا عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با کاهش ۲.۴۱ درصدی به ۴۵۴۰ دلار و ۸ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با افت ۲.۶۳ درصدی در سطح ۴۵۶۱ دلار و ۹۰ سنت معامله شد. در مجموع، قیمت این فلز گرانبها طی یک هفته گذشته حدود ۲.۵ درصد کاهش داشته است.
افزایش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا که به نزدیکی بالاترین سطح یک سال اخیر رسیده، هزینه نگهداری داراییهای بدون بازده مانند طلا را بالا برده و تقاضا برای این فلز گرانبها را کاهش داده است.
در همین حال، دلار آمریکا نیز در مسیر ثبت بیشترین رشد هفتگی خود طی دو ماه اخیر قرار دارد. تقویت ارزش دلار موجب میشود خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گرانتر شود و همین موضوع فشار بیشتری بر قیمتها وارد میکند.
در عرصه سیاسی نیز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بدون دستیابی به پیشرفت قابل توجه در حوزه تجارت یا کمک ملموس برای پایان دادن به جنگ، دیدار خود با چین را ترک کرده است.
همچنین قیمت نفت خام از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که به تشدید نگرانیها درباره رشد تورم جهانی دامن زده است. در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی معمولاً برای کنترل تورم به افزایش نرخ بهره روی میآورند؛ اقدامی که جذابیت داراییهای بدون بازده مانند طلا را کاهش میدهد.
بر اساس دادههای ابزار «فدواچ» بورس کالای شیکاگو (CME)، معاملهگران تا حد زیادی احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا طی سال جاری را کنار گذاشتهاند و در مقابل، انتظارات برای افزایش نرخ بهره تقویت شده است.
در میان سایر فلزات گرانبها نیز روند نزولی مشاهده شد؛ بهطوری که قیمت نقره با کاهش ۹.۱۲ درصدی به ۷۷ دلار و ۵۵ سنت رسید و پلاتین نیز با افت ۳.۸۹ درصدی در سطح ۱۹۸۲ دلار و ۳۶ سنت معامله شد.
نظر شما