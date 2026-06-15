جهش ۲.۷ درصدی طلا پس از توافق اولیه تهران و واشنگتن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه با رشد قابل توجهی همراه شد؛ اقدامی که پس از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به یک چارچوب اولیه برای پایان دادن به درگیریها رخ داد.
بر این اساس، قیمت هر اونس طلا با افزایش ۲.۷۳ درصدی به ۴۳۳۴ دلار و ۶۲ سنت رسید و بالاترین سطح خود از ۹ ژوئن را ثبت کرد. همچنین قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۲.۷۲ درصدی به ۴۳۵۴ دلار و ۱۰ سنت رسید.
مقامات دو کشور اعلام کردهاند بر سر چارچوبی برای پایان جنگ، توقف محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز به توافق رسیدهاند. انتشار این خبر موجب کاهش بیش از ۴ درصدی قیمت نفت و افت ارزش دلار به پایینترین سطح ۱۰ روزه شد که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرده است.
تحلیلگران بازار معتقدند کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک و افت قیمت نفت به تعدیل انتظارات تورمی کمک کرده و چشمانداز افزایش نرخ بهره آمریکا را تضعیف کرده است. بر همین اساس، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر به حدود ۴۷ درصد کاهش یافته که نسبت به ۶۹ درصد هفته گذشته افت قابل توجهی نشان میدهد.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز نقره با رشد ۴.۲۵ درصدی به ۷۰ دلار و ۸۷ سنت رسید و پلاتین با افزایش ۳.۷ درصدی در سطح ۱۷۸۴ دلار و ۴۱ سنت معامله شد.
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