به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از برگزاری دومین جلسه مجازی صحن مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

گودرزی با اشاره به اینکه معیشت، اولویت مهم و در دستورکار مجلس است، گفت: فردا (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه)، دومین جلسه مجازی تخصصی با محوریت مشکلات معیشتی مردم و پیگیری اقدامات حمایتی از جمله کالابرگ برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسه که نمایندگان به صورت برخط سوالات و نظرات خود را مطرح می‌کنند، قرار است در خصوص تأمین کالاهای اساسی مردم و کاهش فشار بر دهک‌های پایین از جمله کارگران و خانواده‌های فاقد درآمد و جامعه هدف نهادهای حمایتی بحث و گفتگو شده و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: هدف از این جلسات، ایجاد و تقویت هماهنگی میان مجلس و دولت برای تسریع در حل دغدغه های معیشتی مردم است.