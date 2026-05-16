به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز (۲۶ اردیبهشت) در بندرانزلی آغاز شد و تا ۱۵ خردادماه در این شهر ادامه خواهد داشت.
تیم ملی تیراندازی با کمان قرار است ۱۶ خردادماه راهی ترکیه شود و در مسابقات کاپ جهانی آنتالیا شرکت کند.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
کامپوند بانوان:
شیوا بختیاری
فاطمه باقری
بیتا عاشق زاده
گیسا بایبوردی
کامپوند آقایان:
آرمین پاکزاد
علی هلالیان
فرهنگ خداپرست
میلاد رشیدی
ریکرو بانوان:
مبینا فلاح
ریحانه زارع
مبینا ملاجعفری
سارا بابایی
ریکرو آقایان:
محمدحسین گلشنی
رضا شبانی
صادق اشرفی
محمدطاها صفری
نظر شما