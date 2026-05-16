به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز (۲۶ اردیبهشت) در بندرانزلی آغاز شد و تا ۱۵ خردادماه در این شهر ادامه خواهد داشت.

تیم ملی تیراندازی با کمان قرار است ۱۶ خردادماه راهی ترکیه شود و در مسابقات کاپ جهانی آنتالیا شرکت کند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

کامپوند بانوان:

شیوا بختیاری

فاطمه باقری

بیتا عاشق زاده

گیسا بایبوردی

کامپوند آقایان:

آرمین پاکزاد

علی هلالیان

فرهنگ خداپرست

میلاد رشیدی

ریکرو بانوان:

مبینا فلاح

ریحانه زارع

مبینا ملاجعفری

سارا بابایی

ریکرو آقایان:

محمدحسین گلشنی

رضا شبانی

صادق اشرفی

محمدطاها صفری