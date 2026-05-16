۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

کمانداران ایران برای حضور در کاپ جهانی راهی آنتالیا می‌شوند

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز در بندرانزلی برای حضور در رقابت‌های کاپ جهانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز (۲۶ اردیبهشت) در بندرانزلی آغاز شد و تا ۱۵ خردادماه در این شهر ادامه خواهد داشت.

تیم ملی تیراندازی با کمان قرار است ۱۶ خردادماه راهی ترکیه شود و در مسابقات کاپ جهانی آنتالیا شرکت کند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

کامپوند بانوان:

شیوا بختیاری

فاطمه باقری

بیتا عاشق زاده

گیسا بایبوردی

کامپوند آقایان:

آرمین پاکزاد

علی هلالیان

فرهنگ خداپرست

میلاد رشیدی

ریکرو بانوان:

مبینا فلاح

ریحانه زارع

مبینا ملاجعفری

سارا بابایی

ریکرو آقایان:

محمدحسین گلشنی

رضا شبانی

صادق اشرفی

محمدطاها صفری

