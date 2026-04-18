آغاز اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز(۲۹ فروردین) در بندرانزلی آغاز شد و تا ۱۶ اردیبهشت ماه در این شهر ادامه خواهد داشت.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
کامپوند بانوان:
۱.شیوا بختیاری
۲.فاطمه باقری
۳.بیتا عاشق زاده
۴.گیسا بایبوردی
کامپوند آقایان:
۱.آرمین پاکزاد
۲.علی هلالیان
۳.فرهنگ خداپرست
۴.میلاد رشیدی
ریکرو بانوان:
۱.مبینا فلاح
۲.ریحانه زارع
۳.مبینا ملاجعفری
۴.سارا بابایی
ریکرو آقایان:
۱.محمدحسین گلشنی
۲.رضا شبانی
۳.صادق اشرفی
۴.محمدطاها صفری
