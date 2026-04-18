آغاز اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز(۲۹ فروردین) در بندرانزلی آغاز شد و تا ۱۶ اردیبهشت ماه در این شهر ادامه خواهد داشت.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

کامپوند بانوان:

۱.شیوا بختیاری

۲.فاطمه باقری

۳.بیتا عاشق زاده

۴.گیسا بایبوردی

کامپوند آقایان:

۱.آرمین پاکزاد

۲.علی هلالیان

۳.فرهنگ خداپرست

۴.میلاد رشیدی

ریکرو بانوان:

۱.مبینا فلاح

۲.ریحانه زارع

۳.مبینا ملاجعفری

۴.سارا بابایی

ریکرو آقایان:

۱.محمدحسین گلشنی

۲.رضا شبانی

۳.صادق اشرفی

۴.محمدطاها صفری