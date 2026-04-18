  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

آغاز اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در بندرانزلی

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز در بندرانزلی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز(۲۹ فروردین) در بندرانزلی آغاز شد و تا ۱۶ اردیبهشت ماه در این شهر ادامه خواهد داشت.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

کامپوند بانوان:
۱.شیوا بختیاری
۲.فاطمه باقری
۳.بیتا عاشق زاده
۴.گیسا بایبوردی

کامپوند آقایان:
۱.آرمین پاکزاد
۲.علی هلالیان
۳.فرهنگ خداپرست
۴.میلاد رشیدی

ریکرو بانوان:
۱.مبینا فلاح
۲.ریحانه زارع
۳.مبینا ملاجعفری
۴.سارا بابایی

ریکرو آقایان:
۱.محمدحسین گلشنی
۲.رضا شبانی
۳.صادق اشرفی
۴.محمدطاها صفری

کد مطلب 6803185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها