به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های کاپ جهانی آماده می‌کند. مسابقاتی که قرار است در خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی کشور ترکیه برگزار شود و نخستین رویداد بین‌المللی کمانداران ایران در سال ۲۰۲۶ خواهد بود.

ملی‌پوشان ایران در حالی عازم این رقابت‌ها خواهند شد که پیش از این قرار بود سال جدید میلادی را با حضور در مسابقات کاپ آسیایی آغاز کنند. این رقابت‌ها فروردین‌ماه به میزبانی تایلند برگزار شد اما اعزام تیم ایران به این رویداد به‌دلیل شرایط موجود و آغاز جنگ لغو شد تا کمانداران کشورمان نخستین حضور رسمی خود را در سال ۲۰۲۶ در کاپ جهانی ترکیه تجربه کنند.

در حال حاضر روند آماده‌سازی تیم ملی برای این رقابت‌ها آغاز شده و ملی‌پوشان با حضور در اردوی تدارکاتی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند. این اردو در شهر انزلی برگزار می‌شود و کادر فنی امیدوار است با برنامه‌ریزی مناسب تیمی آماده و رقابت‌پذیر را راهی این رویداد مهم بین‌المللی کند.

تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با هدف آمادگی هرچه بهتر برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در این مسابقات شرکت می‌کند رویدادی که قرار است اواخر شهریورماه به میزبانی ژاپن برگزار شود.