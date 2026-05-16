خروج مرغ از ایلام ممنوع شد؛ ذخیره مرغ منجمد در استان کافی است

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط اخیر بازار، اقدامات و تمهیدات لازم برای تأمین مرغ مورد نیاز استان در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر ذخایر مرغ منجمد استان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

وی افزود: قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ منجمد برای مصرف‌کنندگان ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده و از شهروندان درخواست می‌شود با خرید منطقی و پرهیز از خرید بیش از نیاز، به تنظیم بازار کمک کنند.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به افزایش قیمت مرغ در روزهای گذشته تصریح کرد: طی هفته اخیر شاهد افزایش قیمت بودیم که در پی آن در سطح کشور تصمیماتی برای کنترل بازار اتخاذ شد و پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده روند افزایش قیمت متوقف و ثبات نسبی در بازار ایجاد شود.

عزیزان ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها در سطح کشور بوده است، اما در عین حال هرگونه گران‌فروشی و عدم رعایت قیمت مصوب به طور جدی رصد می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به مصوبات کارگروه امنیت غذایی استان افزود: در جلسات برگزار شده به ریاست استاندار و معاون اقتصادی استانداری، ممنوعیت خروج مرغ از استان تا زمان تأمین کامل نیاز داخلی به تصویب رسیده و همچنین قیمت واحد برای فروش در سطح عمده و خرده‌فروشی تعیین شده است.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام گفت: نظارت بر بازار به صورت روزانه انجام می‌شود و با همکاری تعزیرات حکومتی با واحدهای متخلف برخورد قاطع و جرایم بازدارنده اعمال خواهد شد.

عزیزان در پایان تأکید کرد: با وجود کاهش جوجه‌ریزی در مقاطعی از سال، تلاش شده تولید مرغ گرم و ذخایر مرغ منجمد استان به‌طور کامل تأمین شود و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تولید و عرضه مرغ در استان وجود ندارد.