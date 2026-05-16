به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبگاه Defense Scoop، این پروژه که «Project Maverick» نام دارد، بخشی از تلاشهای واشنگتن برای ایجاد یک لایه دفاعی در برابر تهدید موشکهای مافوق صوت محسوب میشود؛ تهدیدی که طی سالهای اخیر با توسعه توانمندی و فناوریهای نظامی ایران، چین و روسیه به یکی از اصلیترین دغدغههای امنیتی پنتاگون تبدیل شده است.
بر اساس اسناد بودجهای جدید آژانس دفاع موشکی آمریکا، آزمایش اصلی این سامانه در سواحل شرقی ایالات متحده انجام خواهد شد. در این آزمایش، یک «سامانه گلاید هایپرسونیک» شبیهسازیشده در مسیر پروازی خود رهگیری میشود. هدف اصلی پروژه، نمایش توانایی کامل زنجیره شناسایی تا انهدام این نوع تهدیدات است.
طبق توضیحات ارائهشده از سوی هث کالینز، مدیر آژانس دفاع موشکی آمریکا، در این آزمایش از ترکیبی از حسگرهای هوابرد و فضابرد برای ردیابی هدف استفاده خواهد شد. دادههای جمعآوریشده سپس به سامانه مدیریت نبرد تاکتیکی منتقل میشوند تا رهگیر آزمایشی به سمت تهدید هدایت شود.
پروژه «Project Maverick» در شرایطی دنبال میشود که سامانه اصلی رهگیری هایپرسونیک آمریکا موسوم به «Glide Phase Interceptor» هنوز در مرحله توسعه قرار دارد و انتظار میرود اوایل دهه ۲۰۳۰ تکمیل شود. بر اساس ادعاهای مطرح شده، این سامانه که قرارداد آن در سال ۲۰۲۴ به شرکت فناوری نظامی نورثروپ گرومن واگذار شد، قابلیت رهگیری موشکهای گلاید هایپرسونیک در فاز میانی پرواز را خواهد داشت و از روی ناوهای جنگی شلیک میشود.
در حال حاضر، توان دفاعی آمریکا عمدتاً به رهگیری موشکها در مرحله نهایی و هنگام بازگشت به جو محدود است؛ مرحلهای که زمان واکنش بسیار کوتاهتر و احتمال خطا بهمراتب بیشتر است. به گفته کالینز، سامانههای جدید قرار است «یک لایه دفاعی اضافی» ایجاد کنند تا احتمال موفقیت در مقابله با این تهدیدات افزایش یابد.
موشکهای هایپرسونیک که با سرعتی بیش از ۵ ماخ حرکت میکنند و قابلیت مانورپذیری بالایی دارند، بهدلیل مسیر پروازی غیرقابل پیشبینی، رهگیری بسیار دشواری دارند. همین موضوع باعث شده آمریکا علاوه بر توسعه تسلیحات هایپرسونیک تهاجمی، سرمایهگذاری گستردهای روی سامانههای دفاعی ارزانتر و پرشمار انجام دهد.
در همین راستا، آژانس دفاع موشکی آمریکا پروژه دیگری با عنوان «Low Cost Interceptor» را نیز دنبال میکند که نمونه اولیه آن قرار است در سال ۲۰۲۸ آزمایش شود. هدف این برنامه، تولید رهگیرهای ارزانقیمت و قابل تولید انبوه برای مقابله با تهدیدات پرسرعت عنوان شده است.
